Tremendo error del árbitro: Kevin López recibió dos amarillas, pero David Cruz no lo expulsó

Qué error el de David Cruz. El árbitro central del Motagua-Marathón cometió un fallo en el juego y es que insertó un amarilla para Kevin López al minuto 90, pero al 63 ya le había sacado cartulina.

En el acta el réferi no señaló dicha amarilla al 34 azul al 63, momento del juego que se apreció con claridad. En el 90 hubo confusión porque en la transmisión se dijo que la cartulina era para Matías Galvaliz e incluso la toma da entender que efectivamente fue para el 10 azul.

Solo David Cruz sabrá lo que hizo al momento de presentar el acta y si es que se confundió. Claramente una situación como esta le puede pasar factura en el torneo ya que la Comisión de Arbitraje podría castigarlo y no ponerlo en los juegos siguientes.

David Cruz insertó amarilla para Kevin López al 90, pero ya le había saco cartón al 63.

Este fallo pasa únicamente por la concentración del central, mismo que fue señalado por Héctor Vargas junto a su línea, Walter López. El DT de Marathón atizó luego de no haberles sancionado una falta que bien pudo haber sido penal en la segunda parte.

“Me deja dudas el arbitraje, Walter López no nos ha cobrado situaciones en el pasado, hoy otra vez de lo mismo, lo ponen para que no podamos sacar los partidos, hubo un penal claro, me molesta que lo pongan a esa asistente”, manifestó Vargas.

El 1-1 entre Motagua y Marathón dejó a los azules siempre en la cima de su grupo, pero ahora a solo dos puntos de Olimpia. Los sampedranos por su parte comparten el liderato de la zona norte junto a Vida, ambos con 11 unidades.