Árbitro David Cruz acepta su error y aclara que Kevin López no recibió dos amarillas

David Cruz, árbitro del Motagua-Marathón, ha admitido su error en torno a las dos amarillas que recibió Kevin López durante el juego del domingo y no haberlo expulsado.

El 34 de los azules vio la cartulina a los 63 minutos, algo que quedó captado en video. Al 90 el central mostró otra la cual parecía que era para Matías Galvaliz, pero el réferi insertó en el acta que la mostró a López, esto sin reportar la del minuto 63.

Claramente fue un error del árbitro que hizo eco en redes sociales, pero Cruz ya ha aclarado la situación mediante un escrito que mandó al Colegio de Árbitros.

“En el partido realizado el día de hoy domingo (ayer) 25 de octubre del 2020 a las 4:00 pm entre los clubes Motagua vs Marathón, en el estadio Nacional de Tegucigalpa, al momento de redactar el informe arbitral por un error involuntario se consignó en el informe arbitral la amonestación al jugador Kevin López al minuto 90, el cual la recibió al minuto 63 por realizar una acción temeraria. El jugador amonestado al minuto 90 fue Matías Galvaliz por desaprobar decisiones arbitrales”, fue lo escrito por David Cruz.

El central de esta manera acepta su error, algo que claramente se observó en la transmisión pues el video muestra que la amarilla en el 90 efectivamente fue para el argentino.

Héctor Vargas criticó el arbitraje de David Cruz junto a Walter López, su asistente. “Me deja dudas el arbitraje, Walter López no nos ha cobrado situaciones en el pasado, hoy otra vez de lo mismo, lo ponen para que no podamos sacar los partidos, hubo un penal claro, me molesta que lo pongan a esa asistente”.