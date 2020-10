Zidane se pronuncia de la polémica contra Barcelona y la final que tendrá ante Mönchengladbach  

Zinedine Zidane apareció este lunes en rueda de prensa previo al trascendental partido del Real Madrid contra el Mönchengladbach en la Champions League.

Te puede interesar: Sigue la polémica del Clásico: El asistente le avisó a Martínez Munuera que no era penal



Los blancos están obligados a ganar para no complicarse el camino hacia la siguiente ronda de la competición europea, Zidane se refirió al partido como una final.



"El partido que hicimos ante el Barcelona es el que necesitamos mañana. Hay que intentar hacer un buen partido", aseguró el DT francés.



¿Hará rotaciones para el partido? "Mañana se verá el equipo que vamos a sacar. Hoy no podemos hablar de eso".





Las bajas que tiene en la lateral derecha: "Nosotros sabemos que la temporada es larga y vamos a necesitar a todos. Siempre lo he dicho. El puesto del lateral es verdad que hemos tenido dificultades con algunos jugadores, pero tenemos sustitutos, no hay problema".

LEER MÁS: El troleo entre Sergio Ramos y Cristóbal Soria tras el Clásico: "No te tires, monstruo"



¿Hazard puede ver minutos mañana? "Si él está con nosotros es porque está bien. Creo que estamos todos contentos de verle con nosotros y ya veremos cómo lo vamos a utilizar"



Sobre la polémica del Clásico: "No me molesta. Eso así y yo me quedo con lo que hicimos como equipo y nada más. Intentaremos hacer lo mismo mañana y ya está. Tenemos que concentrarnos y nada más".



Renovación de Sergio Ramos: "Mañana tenemos un partido y Sergio yo creo que es el primero que quiere eso y nada más".

MÁS: Isco habla de Zidane a sus espaldas: "Me quita en el 50 o en el 60, a veces en el descanso"



Isco y su deseo de jugar: "Yo creo que eso es ambición. Él quiere jugar y eso es positivo. Ellos tienen que estar preparados, pero no depende de ellos, sino de mí. Ellos tienen que estar preparados y nada más".