Hora para los juegos de Motagua, Olimpia y Marathón en Liga Concacaf

La próxima semana se jugarán los octavos de final de Liga Concacaf, llaves que serán a un solo encuentro al igual que la fase previa. Motagua, Olimpia y Marathón entrarán en escena y deberán jugar previo al torneo internacional, dos cotejos de Liga Nacional.

Capitalinos y sampedranos sostendrán encuentros locales el miércoles y posteriormente el fin de semana. Luego deberán concentrarse en los octavos de final de Liga Concacaf donde ya hay horarios.

Marathón abrirá el telón de la actividad catracha al hacerle honores al Antigua de Guatemala, institución que eliminó al CAI de Panamá mediante los penales. Esta llave se disputará el martes 3 de noviembre en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 8:30 pm.

Seguirá Motagua quien deberá viajar hasta El Salvador para medirse a Alianza, agarrón que se desarrollará el miércoles 4 de noviembre en el estadio Cuscatlán a las 8:00 pm. Los azules pasaron a la siguiente fase con dramatismo luego de una extensa tanda de penales donde se hicieron 36 lanzamientos.

Olimpia cerrará la brecha y será local ante el Managua FC de Nicaragua, este partido será el jueves 5 noviembre en el estadio Nacional de Tegucigalpa a las 8:30 pm. Los nicaragüenses vienen de dar la sorpresa pues eliminaron al FAS de El Salvador en el Cuscatlán. En caso de haber empate en los 90 minutos nos iremos a penales en cada uno de los juegos donde se dé esto.

ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL

3 de noviembre:

Marathón (HON) vs Antigua (GUA) - 8:30 pm

Tauro (PAN) vs Forge (CAN) - 4:00 pm

San Francisco (PAN) vs Alajuelense o Cibao (Esta llave aún no se define)

4 de noviembre:

Saprissa (CRC) vs Municipal (GUA) - 6:00 pm

Alianza (ES) vs Motagua (HON) - 8:00 pm

5 de noviembre:

Olimpia (HON) vs Managua (NIC) - 8:30 pm

Waterhouse (JAM) vs Arcahaie o Verdes (Esta llave aún no se define)

Herediano (CRC) vs Real Estelí (NIC) - 6:15 pm

Dato: Arcahaie-Verdes y Alajuelense-Cibao no se jugaron y se está a la espera de su reprogramación.