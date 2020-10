Preparador físico del Real España se refirió a las críticas de Mateo Yibrín sobre las expulsiones

A pocas horas para el juego ante Honduras Progreso en el Humberto Micheletti, el preparador físico del Real España, Guillermo Kutyas, habló del encuentro y de lo que ocurrió en el cierre del partido que terminaron ganando 3-2 al Platense, pero de forma sufrida.

"El equipo estaba bien, con buen funcionamiento, quizá la falta de fortuna de esas pequeñas acciones que te terminan comprometiendo, el partido tomó otro camino. Pero el equipo lo veo bien en general, los circuitos generados fueron buenos y a eso se le viene dando continuidad. Acciones puntuales son las que nos viene perjudicando, situaciones que el mismo juego termina llevando el juego hacia un lado o hacia otro", inició contando Kutyas.

Real España sufrió la expulsión de Devron García ante los selacios y sobre el final del juego se encontraba ganando 3-0, pero terminó sufriendo los últimos minutos y encajando dos goles.

"Esta seguidilla compromete bastante a los jugadores, hemos tenido la desgracia de tantas expulsiones. Es un tema que estamos intentando balancear. Hemos tenido inferioridad en varios partidos y la respuesta ha sido buena, el equipo ha hecho el sacrificio, es complicado estar en inferioridad y sobre todo en esta seguidilla. Este es un aspecto a considerar, por mas bien que estemos o que el grupo se sienta, siempre vamos a estar en desventaja y hay que mejorarlo".

Mateo Yibrín, dirigente del cuadro aurinegro escribió en su cuenta de Twitter que "la expulsión de Devron muestra la mala condición física". Lo que respondió cuando le preguntaron sobre estas palabras.

"No nos guiamos por las las redes sociales, menos por Mateo, que no tengo el gusto de conocerlo. Sin duda que fue una expulsión quizá imprudente de Devron. El alto voltaje del partido y el momento que estaba viviendo lo llevó a cometer esa imprudencia, a regalarse con las faltas. Pero son cosas que tiene el fútbol, una falta anterior contra Santiago Correa no fue cobrada, son cosas que tiene este deporte que tanto nos gusta. Es un hecho que venimos recibiendo expulsiones y estamos trabajando para estar en cancha los 11 los 90 o 95 minutos que dure un partido.

La decisión de Ramiro de llamarse al silencio

Real España enfrentará este miércoles a las 7:00pm al Honduras Progreso en el Humberto Micheletti. El sábado disputará el clásico sampedrano ante Marathón y luego se medirá al Vida.

Kutyas asegura que el equipo está enfocado en este momento solo en ir El Progreso y sacar los tres puntos.

"Vamos a partido, no podemos empezar a especular. Además, este calendario te lleva muchos emergentes que pueden variar, especular puede ser un error. Tomamos la dimensión de ir juego a juego. Vamos a ir bien enfocados y dejar al equipo lo más alto de la tabla".

Luego de la derrota ante Vida en la quinta jornada, Ramiro Martínez ha decidido no presentarse a las conferencias de prensa.

"El profe se llamó al silencio, cuando sea positivo y considere va a dar la cara y responder todas las dudas", dijo.

Por último se refirió a la relación que hay con la plantilla de jugadores.

"La relación con el grupo está muy bien, todos estamos unidos, los diferentes sectores de esta institución. En base a esa unión vamos a hacernos más fuertes. Si bien tenemos situación de alarma, tampoco podemos enloquecernos. El grupo debe estar tranquilo, en base a unión vamos a conseguir los resultados", cerró.