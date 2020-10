Matías Soto: "Nos sentimos mal por los dos goles ante Platense, ahora dar vuelta a la página y corregirlo"

El uruguayo Matías Soto tuvo una destacada actuación en su regreso a la titularidad con Real España. Lo hizo jugando 83 minutos en el apretado triunfo 3-2 ante Platense y ya piensa en el juego contra Honduras Progreso.

"El grupo está bien de ánimos, este triunfo contra Platense nos dio mucha confianza. Sabemos que Honduras Progreso en su cancha se hace fuerte, ya lo demostró el torneo anterior que pudimos ganarle por un gol. Ningún equipo es fácil, harán lo posible para ganarnos, pero hemos trabajado mucho. Sabemos nuestra debilidades y virtudes. Ojalá sea un lindo partido", inició contando en rueda de prensa.

Soto estuvo fuera en el arranque del Apertura 2020 por una lesión. Contó que habló con el técnico Ramiro Martínez y este no le confirmó todavía si será titular este miércoles.

"Hemos hablado con Ramiro, le manifesté que me sentí bien. Me sorprendí, pensé que no iba a aguantar 70 minutos y al final sentí que podía terminar los 90 sin ninguna molestia. Le dije que estoy a la orden para mañana, pero el profe aún no ha decidido el equipo".

El charrúa reconoce que en el cierre del juego contra los selacios, sufrieron y pide estar concentrados los 90 minutos.

"El profe me preguntó cómo me sentía; le dije que bien. Hay detalles por corregir, no podemos dar ni una ventaja, dimos 10 minutos y nos fue mal. Debemos estar concentrados de principio a fin. Nosotros mismos nos sentimos mal por los dos goles, ahora dar vuelta a la página, corregir errores y no tratar de cometerlos".

La parte mental será clave

Real España ganaba 3-0 con tranquilidad, pero de un momento las cosas cambiaron y Platense estuvo cerca de sacarles el triunfo de la bolsa. ¿Falta de entendimiento?.

"Esos minutos finales fueron terribles, pero más que todo virtudes del rival que nos ganó el área, son goles bien hechos. No creo que haya sido falte de comunicación ni nada. El rodaje en algunos jugadores está pesando, porque jugar miércoles y sábado no es fácil, solo tenemos dos días para descansar y no se puede trabajar mucho porque el físico no aguante. Lo he visto desde afuera bien al equipo, capaz en algunos momento si hubo ánimos bajos por el rodaje de partidos, pero hay buen equipo y mucha calidad. Estando bien psicológicamente lo vamos a sacar adelante

Matías Soto espera que este sea el repunte en Real España y considera que tienen las posibilidades y el equipo para buscar ese primer lugar del grupo.

"Sí, como jugador uno tiene que ir a cada partido con la esperanza de llevarse los tres puntos y más cuando está en un equipo grande. Se debe pensar en ganar todos los partidos. Real España tiene con qué para quedarse con las llaves (primer lugar). Ya cometimos los errores que debíamos cometer. El grupo está bien y ojala lo mostremos mañana", cerró.