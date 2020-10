Luis Garrido al árbitro David Cruz: "Espero que él pueda tomar conciencia de eso, que trabaje y lo corrija"

El volante del Marathón, Luis Garrido, ha comenzado a sumar minutos en el equipo que comanda Héctor Vargas. Los verdes se están jugando el liderato del grupo en la zona norte ante el Vida.

También puedes leer: Matías Soto: "Nos sentimos mal por los dos goles ante Platense, ahora dar vuelta a la página y corregirlo"



Pero después de lo sucedido en el clásico ante el Motagua, donde el árbitro David Cruz, mostró dos papeletas amarillas al jugador Kevín López, el jugador del Marathón se ha referido al respecto.



"Pienso que todos nos equivocamos y en el camino uno piensa ir corrigiendo cosas, esperemos que ellos lo puedan ir haciendo. A nosotros se nos castiga y los árbitros que puedan corregir, no me gusta opinar de eso, pero que si puedan corregir y que lo lleven al terreno de las acciones. Somos seres humanos y todos nos equivocamos, espero que él pueda tomar conciencia de eso, que trabaje y lo corrija", indicó.





Y ante los cuestionamiento sobre su manera de jugar al fútbol, donde lo catalogan que pega mucho, Garrido fue muy claro. "Yo respeto la opinión de cada quien, trato de hacer el trabajo de la mejor manera y pensando en el bienestar del equipo. Por ahí se dicen muchas cosas pero no pasa nada, esto es fútbol y estamos para colaborar. No solo Garrido pega, muchos jugadores pegan y no pasada nada. Yo respeto la opinión de cada quien y final es el profesor que decide si Garrido juega o no".



Mañana el Marathón se mide ante el Vida y el volante de los verdes tiene claro el panorama que les espera al enfrentar al club que dirige Ramón Maradiaga.



"Tenemos una idea clara de como juega el profesor primitivo, un entrenador que le gusta la tenencia del balón, le gusta e orden, no le gusta el pelotazo y ha formado un gran equipo. Por ahí se le cuestionó al comienzo, pero es normal, siempre pasa. Ahora ha ganado partidos importantes y no es de asombrarse, él está acostumbrado a eso y trabajar con jóvenes. No será fácil y es una final".





También explicó sobre las variantes que realiza Vargas en el equipo. "El profe está claro en cuanto a la idea que quiere, por ahí son decisiones técnicas que él decidió sacar al capitán, pero sabemos de su capacidad. He venido trabajando bien, pero hay muchas cosas por mejorar. Mañana tenemos una final y nos jugamos el primer lugar".



QUIERE VOLVER A LA SELCCCIÓN NACIONAL



Luis Garrido no dejó pasar por alto el momento y también se refirió a las posibilidades de poder volver a vestir la camisa de la Selección Nacional, misma que la defendió en temporadas atrás.



"He venido un tiempo sin jugar, solo entrenando, no es lo mismo que el ritmo de partidos es muy diferentes. He venido mejorando, el profesor me ha dado la confianza para tomar ritmo, ayudar al equipo. Tengo que tomar el nivel optimo para seguir siendo de la partida y en un futuro si Dios lo permite, llegar a la Selección, pero esa es otra historia, ahora solo pienso en el equipo".





Y agregó: "Sería maravilloso estar en la Selección y siempre lo he dicho, el día que ocupen los servicios de Garrido, yo diré presente, pero esa es una decisión que solo la tiene el técnico, Fabián Coito, quien ha venido trabajando bien. Ojalá él siga trabajando como lo ha venido haciendo porque a veces se le cuestiona, pero es fútbol".



Garrido también destacó la labor del seleccionar Fabián Coito. "Es un gran técnico desde mi punto de vista, esperemos en Dios que las cosas sigan mejorando para bien de la Selección y si me toca estar, voy a tratar de ir y aportar mi granito de arena".