Ever Alvarado: "No es de jugar bonito, sino celebrar y Motagua lleva cinco títulos en los últimos cinco años"

El capitán del Olimpia, Ever Alvarado, sabe que este miércoles no pueden fallar frente a los Lobos de la UPN. No le ha gustado mucho que se le preguntara por el estilo juego que están realizando el club e hizo algunos cuestionamientos.

Alvarado hizo una comparación de estilos donde sacó a relucir lo que hace Motagua, eterno rival que ha venido manteniendo una línea y le ha dado resultado. "Pienso que estamos bien, estamos en el Olimpia y la gente exige jugar bien y ganar. Si vanos por los resultados, estamos a dos puntos de Motagua y estamos tranquilos con nosotros mismos y esto depende de nosotros mismos. No hay ninguna presión y trabajando feliz", contó.

Y fue muy sincero en esta respuesta: "Nosotros intentaremos ganar, pero hay un rival que respetamos y vamos con la mentalidad ganadora. Tratamos de hacer lo mejor en la cancha y tenemos los jugadores para hacer un buen fútbol y en los últimos partidos se viene criticando eso, pero si miran los partidos ante Real Sociedad y Real de Minas, se viene mejorando mucho", afirmó.

Muchos han criticado que Olimpia todavía no muestra el nivel arrollador a pesar de tener un equipazo y Alvarado responde: "Al final lo que la gente mira y disfruta es el título. Si miras al Motagua, ellos tienen un mérito que ya sabemos todos lo que van hacer, es el centro y gol. No es de jugar bonito, sino celebrar y llevan cinco campeonatos en los últimos cinco años. Creo que al final lo que miran es el campeonato y así son felices ellos".

Sabe que en los blancos no se vale otra palabra que no sea ganar. "Obviamente y en todas partes del mundo es así. Si tú levantas el campeonato al final de temporada, lo demás queda de menos. Intentamos jugar bonito, pero si no se puede, hay que ganar. Si no se puede jugar como nosotros queremos o como el profe quiere, lo que importa es levantar el título".

Finalmente lanzó una crítica. "Yo no comparto lo que vos decís, al final si tú miras lo que importa para mí es el campeonato, no me importa nada más, lo que digás vos después, lo que saqués en el periódico al siguiente día, eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es quedar campeón otra vez acá, jugando bien o jugando mal. A mí me va y me viene, no me interesa nada, lo que quiero es quedar campeón una, dos, tres, cuatro, cinco o seis veces, lo demás no me importa".

