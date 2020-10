Blog de Ponce Morazán: "El calvario de varios legionarios y la insistencia de enfrentar a rivales para enseñarles"

Resulta preocupante la situación que están viviendo por el mundo varios de los denominados legionarios. Ya sea porque juegan muy poco o no se consolidan en los clubes que los contrataron, con excepciones que destacaremos al igual que la insistencia de los federativos hondureños de seleccionar para la Bicolor rivales intrascendentes y de poca monta.

Hablando de los embajadores del fútbol hondureño, en la primera liga de Portugal, los delanteros Jorge Benguché y Albert Ellis son una decepción, sobre todo el "Toro", el que más oportunidades ha tenido por el técnico del Boavista, sin poder hasta ahora estrenarse con el gol.

Ver. LA HISTORIA DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE LA REGIÓN

La falta de eficacia de Benguché ya le pasó la factura, siendo ya relegado a la banca en el encuentro ante Famalicao, en el que Elis tuvo minutos de entrada, con un concurso intrascendente. Ambos futbolistas deberán pronto responder con goles, si no quieren tener las consecuencias de ser marginados por el entrenador, puesto que en ligas como estas las exigencias son muy altas para los extranjeros

Otro que esta pasando por una mala racha es el ex del Real España, Bryan Róchez, con el Nacional de Madeira, debido a que no goza de la confianza del técnico, en desventaja con el colombiano Riascos, quien si está respondiendo con goles. La transición con la primera división, le está costando evidentemente a Róchez, como observé en los minutos que lo he visto,en algunos partidos que ha entrado de relevo.

Después de una mala decisión de él y su representante, en nuestro entender, el volante Jonathan Rubio regresó a la segunda división lusitana con el Chávez, y habrá que esperar como evoluciona todo.

CHOCO EL QUE MÁS DESTACA

El pecho lo está poniendo el atacante Antony Lozano con más continuidad como titular por el adiestrador, Álvaro Cervera. Después del gol histórico para su carrera, que le convirtió al Real Madrid.

Ver: LAS CRÍTICAS DE PONCE MORAZÁN AL MOTAGUA EN CONCACAF

Otro que, en mi opinión, cambió de "zapato a cayte" es el volante Bryan Moya, al pasar de ser uno de los jugadores más valiosos de la Copa Sudaméricana anterior con el equipo venezolano en el que militaba, al Primero de Agosto de Angola, todo un ilustre desconocido por estas latitudes.

Dejamos Europa y pasamos a los legionarios en el continente americano donde nos encontramos con historias diversas.

Para el caso el zaguero ex del Motagua, Denil Maldonado, ha vivido y sigue viviendo una auténtica pesadilla en el Pachuca mexicano, club en que no fue considerado por el técnico uruguayo Pablo Pezzolano y tampoco ha podido incorporarse al Everton de Chile, al que fue cedido a préstamo, producto de los efectos de la pandemia, que no le permitían viajar. a Viña del Mar.

El defensa Central, de los considerados por Fabián Coito en las dos selecciones, la mayor y la sub-24. Según me informó el vicepresidente del Motagua, Juan Carlos Suazo, seguirá a préstamo hasta junio 2021, alejando rumores de un posible regreso a los azules en enero próximo.

QUIOTO Y SU GRAN MOMENTO

En la Major League Soccer, el que tiene "encendida la mecha" es Romel Quioto en el Impact Montreal, en una nuevo versión de 9 por la que apuesta el entrenador Thierry Henry, con el saldo de ver al "Romántico" como el goleeador de los canadienses.

Pesé a su veterania, Maynor Figueroa aparece regularmente en la defensa del Houston Dynamo, no así Bonieck García quien no tiene tantas oportunidades con Tab Ramos.

De todos, el que vive un calvario, es el lateral Bryan Beckeles, marginado absolutamente por el timonel del Nasville, toda una alarma en los planes de la Selección absoluta, si consideramos el déficit en ese puesto, en las opciones de la liga hondureña.

Roger Espinoza es indudablemente, una insignia para el Sporting de Kansas City, con el abolengo de capitán, pero renunció a la Bicolor, mientras que Andy Najar sigue perseguido por las lesiones y eso le está afectando para consolidarse en Los Ángeles FC.

Una de las grandes promesas del fútbol hondureño, de la última buena cosecha, Douglas.Martinez, es utilizado normalmente como relevo en el Real Salt Lake, pero su producción de goles es muy baja aún.

En una liga de nuestro mismo nivel, Alex López, es una destacada figura en la Liga Deportiva Alajuelense, quizá viviendo su mejor etapa con este club.

MUMITA FERNÁNDEZ A LA SELECCIÓN NACIONAL

En el radar de opciones del técnico Coito, para el encuentro ante Guatemala, deberá estar el delantero del Fénix de Uruguay, Carlos "Muma" Fernández, el que estará incluso en la Copa Sudaméricana. Este futbolista lo vemos regularmente en la primera división uruguaya, con el equipo dirigido por el famoso entrenador Juan Ramón Carrasco.

Por los vientos que soplan y muy fuertes, Coito convocará toda la artillería pesada para medirse el próximo 15 de noviembre a la selección de Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores, esto para no arriesgarse a un nuevo papelón después de la pena que nos dejó Nicaragua.

Y para referirnos al único rival confirmado para las fechas FIFA de noviembre, Guatemala, sus últimos antecedentes son una derrota 3-0 frente a México y un miserable empate sin goles contra Nicaragua.

Si bien es cierto, demandamos mantener activas las selecciones nacionales, es necesario buscar mejores adversarios y no seguir en el mismo vicio contra rivales que no te dejarán ningún progreso.

Postdata : ¿Será que nos asociamos con las promotoras de México, Costa Rica y Panamá para dejar de seguir jugando contra los mismos "churros" de siempre?