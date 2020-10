La Juventus, sin Cristiano Ronaldo, pone a prueba la reacción de un Barcelona golpeado

El Barcelona se mide hoy en Turín ante la Juventus en la segunda jornada de la Champions (2:00 pm de Honduras), en busca de una victoria que borre su derrota en el clásico liguero, un día después de que el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, anunciase su dimisión.

Acosado por las críticas y a las puertas de una moción de censura, Bartomeu presentó este martes su dimisión, agrandando la crisis institucional en el club azulgrana.

Una decisión "meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros" de la junta directiva que llega tres días después de la derrota por 3-1 ante el Real Madrid en el Camp Nou y pone el epílogo a un año 2020 horrible para la entidad catalana.

Este hecho deja en un segundo plano el que iba a ser el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el partido de hoy, aunque el cara a cara entre los dos mejores jugadores de la última década no será posible, pues el portugués volvió a dar positivo en el test del covid-19.

El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, en cuarentena desde hace dos semanas después de varios test positivos por covid-19, no aparece de nuevo en la nómina de convocados para el partido ante el FC Barcelona.

Ronaldo superó el tiempo de cuarentena mínimo de diez días pero necesitaba un test negativo, como muy tarde el martes por la noche, víspera del partido, para poder enfrentarse a su rival eterno Leo Messi. El cara a cara entre las dos leyendas se aplaza así al partido de vuelta, el 8 de diciembre en Barcelona.

Su ausencia, aunque restaría espectáculo al partido, privado de su enfrentamiento con Messi, es una buena noticia para el Barcelona de cara a un encuentro en el que se decide el liderato del grupo G de la Champions.

'Dos grandes equipos'

El equipo azulgrana lidera la llave empatado a puntos con la Juventus, segundo clasificado por la peor diferencia de goles respecto a los catalanes.

"Es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato, es importante que saquemos un buen resultado", advirtió el técnico azulgrana, Ronald Koeman, quien, no obstante, no cree que sea un partido decisivo.

Por detrás de los dos gigantes se sitúan el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros húngaro, al que el Barça goleó 5-1 la pasada semana.

El equipo azulgrana busca una victoria en Turín que le dé el liderato del grupo y que espante los fantasmas surgidos tras perder 3-1 el sábado en el clásico liguero contra el Real Madrid.

La segunda derrota consecutiva en el campeonato español reactivó las dudas en torno a un equipo en plena reconstrucción, en el que Koeman parece tener como únicos fijos en ataque a Messi y Ansu Fati, que ha sabido tomar el relevo de Luis Suárez en la asociación con el '10' azulgrana.

Messi sigue siendo el referente ofensivo del Barça, aunque el astro argentino no está teniendo su mejor inicio de temporada con dos goles en seis partidos oficiales.

'Messi es la clave'

"Messi es la clave de este nuevo proyecto", insistió el lunes el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

Las urgencias para el técnico azulgrana estarán en la defensa, donde la ausencia de Gerard Piqué por sanción, tras su expulsión contra el Ferencvaros, le dejan sólo prácticamente con Clément Lenglet y el uruguayo Ronald Araújo para cubrir el eje de la zaga.

El Barcelona buscará una victoria balsámica ante una complicada Juventus, que tampoco está teniendo un comienzo de temporada fácil con tres empates en sus cinco primeros partidos del campeonato italiano.

Con Cristiano Ronaldo descartado, Pirlo tiene otros problemas también como la duda de Leonardo Bonucci, con molestias musculares.

"Chiellini no estará, seguro. Bonucci veremos, pero no está al máximo. Y no hemos recibido el alta médica para De Ligt", afirmó Pirlo este martes en rueda de prensa.

Con una defensa en cuadro, el técnico juventino advierte que los demás jugadores "deberán sacrificarse contra un rival difícil de afrontar".

Delante, ante la ausencia de Cristiano, el ataque turinés pivotará sobre el delantero Álvaro Morata, autor del doblete en la victoria 2-0 sobre el Dinamo de Kiev en la primera jornada de la Champions.

Equipos probables:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Dybala, Morata. Entrenador: Andrea Pirlo (ITA)

Barcelona: Neto - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Griezmann, Messi, Dembélé - Fati. Entrenador: Ronald Koeman (NED)

Árbitro: Danny Makkelie (NED)