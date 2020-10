¡Horarios y quién transmite! desde las 3.00 pm inicia la pelea por los lideratos de los grupos en el Apertura

El campeonato Apertura de la Liga Nacional de Honduras está entrando en su segunda vuelta (el torneo tiene 14 jornadas). Se juega la jornada ocho, aunque queda una pendiente de la primera, pero esta nos puede dejar algunos cambios en las posiciones de la tabla.

En el grupo de la zona norte, Marathón y Vida definen quien es el mandamás del Atlántico. El duelo arranca a las 3.00 de la tarde en el Yankel Rosenthal. A esa misma hora, el Real Sociedad buscará su primer triunfo frente al Motagua, líder del Centro-sur.

Ver. ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES EN HONDURAS

Y es que un descalabro del ciclón podría darle ventaja al Olimpia que se encuentra al asecho esperando un tropiezo para subirse al primer lugar; pero los dirigidos por Diego Vázquez han mostrado una constancia en el juego y serán un hueso duro para los de Tocoa.

De momento los azules han sido el equipo más constante en el Apertura, aunque son el único que no ha descansado, ya que viene de jugar un partido internacional la semana pasada, Diego Vázquez tiene un plantel completo que le ha sabido responder.

Olimpia no debe tener problemas frente al Real de Minas, equipo que ha sido presa fácil, además llegan tratando de mantener la distancia con Motagua ya que el fin de semana es el súper clásico donde se espera que se demuestre la verdadera cara de los grandes de la capital.

El cierre de la fecha tendrá un duelo de sotaneros, Honduras Progreso y Real España se enfrentan en El Progreso, Yoro. Los aurinegros vienen de ganar al Platense dejando muchas dudas, estuvieron a punto de que les empataran el juego y cada partido es una final para Ramiro Martínez, DT de los catedráticos.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE GOLEADORES DEL APERTURA HONDUREÑO

Por su parte Platense, juega un partido interzonal frente al Real de Minas. Los porteños han estado haciendo buenos encuentros y en su casa siempre son complicados. La Liga Nacional ha estado haciendo esfuerzo en los controles para que el coronavirus no llegue en masa a los clubes, pues el Vida fue el primero en presentar casos, pero ya lo superaron.

JORNADA COMPLETA HOY MIÉRCOLES

3.00 pm Real Sociedad vs Motagua

3.00 pm Marathón vs Vida

5.00 pm Lobos UPN vs Olimpia

7.00 pm Honduras Progreso vs Real España

7.00 pm Platense vs Real de Minas