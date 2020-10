Comisión de Disciplina solo advierte al árbitro David Cruz y ratifica castigo de cuatro partidos a Javier Portillo

Luego de disputarse la séptima jornada de la Liga Nacional, donde se dieron ciertas acciones para análisis, la Comisión de Disciplina se reunió y dio a conocer las resoluciones que estuvieron en debate.

Uno de los casos que se esperaba por la polémica que generó fue el del árbitro David Cruz, luego del partido Motagua vs Marathón, donde mostró dos papeletas amarillas a un mismo jugador y no lo expulsó.

Pero la Comisión de Disciplina solo determinó sancionar con una advertencia al árbitro David Cruz y sus asistentes por redacción acta, donde habían explicado que la segunda tarjeta que mostró no fue para Kevin López, sino para Matias Galvaliz.





Además se determinó castigas con tres partidos al volante del Real España, Devron García, quien salió expulsado en el partido ante el Platense. La buena noticia para los catedráticos es que recuperar a Allans Vargas, quien ya fue habilitado.



La Comisión Disciplina también ratificó la sanción de 4 juegos a Javier Portillo de Olimpia y se declara sin lugar el incidente de nulidad interpuesto por el jugador merengue.





El volante de Real de Minas, Óscar García, también fue habilitado, luego que cumpliera con parte del castigo y está a disposición del club para cuando desee utilizarlo.

El Motagua fue castigado con una multa de seis mil lempiras por superar la cantidad de tarjetas amarillas en un partido. Esto basado al artículo 52 del Código de Disciplina.