Jugando bonito y con vértigo al estilo de Primi, Vida dejó tendido a Marathón y lidera el grupo del norte

¡Esa Vida juega Paps! Y vaya que sí, sumó cuatro triunfos al hilo. Qué bonito ver a un equipo proponer, jugar sin miedo, defender bien cuando es atacado y mantener siempre el vértigo en el encuentro. Así fue este Vida del Primi Maradiaga (quien no estuvo en el banquillo porque se recupera del coronavirus) que doblegó 2-0 al Marathón que intentó pero no cuajó.

Los cocoteros le mostraron el filete al monstruo, le presionaron en su campo, se metieron entre líneas aprovechando la velocidad para romper un cerrojo que estaba duro. Un primer tiempo de mucha táctica; ambos se mostraban las espadas pero no se hacían daño.

Ver: ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES DEL APERTURA

Pero en el fútbol, cuando intentas muchas veces, una de esas te va a quedar. Vida había sido mejor en gran tramo del juego. Había azotado la portería de Dénovan Torres varias veces, le había pegado un remate en el palo y había puesto a trabajar a los defensores.

Los jugadores del Vida celebrando el triunfo sobre el Marathón en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula. Foto Cortesía

Héctor Vargas se volvió loco queriendo descifrar el esquema de Primi. Le mandó jóvenes veloces al campo para buscar el gol, pero no, tuvo que sacarlos de nuevo y meter un contención porque se le puso todo cuesta arriba. Además, la presión que metieron los ceibeños fue intensa que llevaron a la defensa rival a meter la redonda en su puerta.

Ver. ASÍ FUE EL GOLAZO DE DENNIS MELÉNDEZ EN EL YANKEL

Dennis Meléndez, el volante de contención que se encargaba de destruir se sacó el traje de gladiador para ponerse el de artista. En una combinación con Aguilar, se metió en medio de los defensar Jhonson y Techera y en velocidad pura, se enfiló al marco y con una violencia, venció a Denovan para romper el cerrojo.

LOS NERVIOS DE TECHERA

Lejos de aferrarse al resultado, como lo hubiesen hecho otros, este Vida de Primi no quiso irse solo con uno, se mantuvo intentando. Aguilar sacó un remate cruzado, Luis Palma se metió dentro del área pero remató desviado. El Monstro fue amarrado a puro oficio.

Cuando el partido estaba en su epílogo, los cocoteros salieron todos al ataque cerrando filas, el defensor uruguayo del Marathón, Matías Techera, de los nervios al ver a muchas camisas rojas, quiso quitarse la presión jugando con el portero Torres, pero con tan mala fortuna que este estaba desubicado y le marcó el autogol que sentenció el partido.

El árbitro Orlando Hernández pitó el final del compromiso. Los muchachos de La Ceiba se desnudaron de la emoción y en el camerino disfrutaron de un triunfo que los mantiene en la punta de la tabla. El Vida está cumpliendo objetivos, va paso a paso y si mantienen este nivel, los aficionados cocoteros pueden soñar porque tienen un equipo que no se rinde ni se entrega.

REPASÁ EL MINUTO A MINUTO

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL JUEGO MARATHÓN-VIDA!

Min.90 Termina el partido, espectacular victoria del Vida 2-0 sobre Marathón en el Yankel.

Min.87 Amarilla para César Guillén del Vida.

Min.85 Tercera permuta en el Vida. Entró: Elder Torres y salió del campo Alexander Aguilar.

Min.83 ¡GOOOOOL DEL VIDA! Errorazo del defensor Matías Techera. Comete un autogol al intentar jugar con el portero Denovan Torres. Vida le pega 2-0 al monstruo.

Min.80 Segundo cambio en el Vida: Se fue Carlos Sánchez e ingresa César Guillén Clarke

Min.76 Amarillas para Kervin Arriaga y Carlos Sánchez.

Min.75 El técnico Héctor Vargas no anduvo con cosas, metió dos jóvenes en el complemento, Lobo y Miranda, pero no le funcionaron y a los 20 minutos los sacó. El verde no puedo con el Vida.

Min.74 Quinto cambio de Marathón: Sale Jeffry Miranda y le deja su lugar a Luis Garrido.

Min.70 Primer cambio del Vida. Entra Jonathan Mazzola y sale lesionado José Escalante.

Min.65 Marathón hace dos cambios: Salen José Lobo y Allan Banegas para darle ingresos a Ryduan Palermo y Frelys López.

Min.62 ¡GOOOOOL DEL VIDA! Dennis Meléndez gol. Una espectacular jugada individual del volante ceibeño, se quitó dos marcas filtrándose en el área y definió por abajo de las manos de Torres y pone a ganar a los cocoteros.

Min.57 Segundo cambio en Marathón: Ingresó Jeffry Miranda y salió Yaudel Lahera.

Min.55 Contragolpe del Vida, jugadón en velocidad de Palma y Aguilar que se conectaron, pero al quedar solos frente al marco en dos ocasiones, perdonaron.

Min.49 ¡Se salva el Monstruo! Remate cruzado de Alexander Aguilar que se va apenas desviado de la portería verdolaga.

Min.47 Bombazo de Luis Palma de tiro libre que el portero Torres manda al tiro de esquina.

Min.46 Arranca el segundo tiempo. Primer cambio en Marathón: Salió Cristian Cálix e ingresó José Lobo.

Min.45 Terminan los 45 minutos en el Yankel Rosenthal. No hay goles en un partido muy trabajado por ambos equipos.

Min.37 ¡Cerca el Vida! "Mango" Sánchez cobra un tiro de esquina que estuvo a punto de meterse en la portería de Galileo Torres.

Min.34 El defensor del Vida, Carlos Meléndez, se lamenta tras recibir un golpe luego de chocar con el delantero Bruno Volpi.

Min.28 Amarilla para John Paul Suazo por faltas reiterativas contra Carlos Sánchez.

Min.23 Cabezazo de Solani que el defensor le manda al tiro de esquina. Peligrosa llegada de los verdolagas.

Min.18 El partido sigue muy movido, pero con mucha marca en el centro del campo.

Min.6 Amarilla para Edwin Solani. El futbolista de Marathón le da un pelotazo en el rostro a David Velásquez Colón.

Min.3 ¡BOMBAZO! El jugador Luis Palma arrastró dos marcas y remata de seguido y la pelota se estrella en la base del poste. El Vida ha comenzado encendido.

Min.2 Falta de José Escalante sobre Arriaga que el juez Orlando Hernández no perdona.

Min.1 Arranca el partido, mueve el monstruo verde.

2.58 pm Los equipos ya se encuentran en el terreno de las acciones. Marathón sale con su tradicional uniforme, Vida de rojo con rayas blancas.

2.30 pm El 11 del Vida: José Mendoza; Maycol Rosales, Carlos Meléndez, José Velásquez Colón, Wisdom Quaye; Dennis Meléndez, José Escalante, Carlos Sánchez, Carlos Argueta; Alexander Aguilar y Luis Palma. DT Ramón Maradiaga

2.25 pm Así forma Marathón: Dénovan Torres, John Paul Suazo, Bryan Jhonson, Matías Techera, Michael Osorio; Allan Banegas, Kervin Arriaga, Cristian Cálix, Yaudel Lahera; Edwin Solani y Bruno Volpi. DT Héctor Vargas Valdúz

2.20 pm Cuarteta: Árbitro: Orlando Hernández, asistente 1: Juan Carlos Otero, asistente 2: Edwin García y cuarto: Marlon Díaz.