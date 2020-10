Diego Vázquez tras vencer a Real Sociedad: "Espero que no digan más ese comentario que Motagua no gana acá en Tocoa"  

Con la alegría que le dejó el triunfo 1-5 ante el Real Sociedad, el técnico del Motagua, Diego Vázquez, resaltó el trabajo que realizaron sus jugadores en el Francisco Martínez de Tocoa.

Este escenario se había convertido en uno de los más duros para los azules, pero hoy fueron categóricos y sacaron un triunfo con mucha solvencia.



"Muy bien en una cancha que siempre es hostil para Motagua y a pesar de todos los cambios que hicimos con respecto a los dos últimos dos partidos. Los chicos que jugaron respondieron muy bien, estuvieron a la altura y terminamos ganando un partido merecidamente", comentó Vázquez.





El timonel de los azules destacó las variantes que tuvo que realizar previo al encuentro. "Tuvimos que hacer cambios obligados, ya que Motagua fue el único equipo que no descansó y contento porque todos los que lo hicieron hoy fue de buena manera. Eso es un claro ejemplo de equipo y eso es lo más importante".



Diego Vázquez no se deja mareal por el liderato que tienen en la zona centro y asegura que. "Nosotros no nos detenemos a pensar en eso, vamos partido a partido, pero me gustó el equipo de hoy y seguimos manteniendo la idea de juego. Cada vez vamos mecanizando movimiento y hoy lo demostramos. Fue buen partido y contento por el resultado más que nada por haber ganado y seguir ahí".





El Motagua solo había podido lograr una victoria en el Francisco Martínez y este día logró el triunfo más amplio ante este rival. "Con un 5-1 tenés para hablar dos días seguidos de cosas positivas y negativas también. Déjame disfrutar el 5-1, ya que habían comentarios que aquí no ganábamos, espero que no digan más ese comentario que Motagua no gana acá en Tocoa, pero con mucho respeto para los de Real Sociedad".



También aprovechó para destacar los jugadores jóvenes que les está dando participación. "Son chicos que vienen de reserva peleando un lugar y están madurando. Nosotros a los jóvenes siempre les decimos que tienen que ir madurando de a poco y tiene que aprovechar los minutos que les da Motagua. Han estado a la altura, ojalá que sigan por ese camino".



Diego Vázquez no solo se enfocó en el triunfo, sino que. "Nosotros tenemos plataformas, analizamos los partidos, vemos los errores que cometemos. Si hubo una parte del partido que Real Sociedad nos agarró la pelota y tenemos que revisar el por qué. La mayor parte del partido fue para Motagua".

Cuando se le consultó por el estado de la cancha de Tocoa. "Está más ordenada, mejor, tiene esta sala, aparentemente el césped se miraba mejor, ya voy hablar con los jugadores. Tienen que seguir haciendo mejorar, los felicito y espero que sigan creciendo".



También confesó que: "Todos los partidos tiene un grado de complejidad y este no lo dejó de ser. Cada partido hay que trabajarlo y cuesta mucho. Yo siempre después de los partidos le digo a los muchachos que los festejen, que los disfruten porque ellos saben lo que cuesta preparar y ganar un partido y más ahora que es inmediato".