El Blog de Kike Lanza: "El arranque de Olimpia no ha sido como se esperaba; se divorció del espectáculo"

El torneo de la Liga Nacional de Honduras poco a poco avanza y, aunque ya fue atacado (Vida y Real España) por el Covid-19 parece ser no se detendrá y llegará a su conclusión.



Los 10 equipos de Liga han tenido sus arranques de torneo con particulares ritmos y niveles. Platiquemos de al menos, los que más dan qué hablar...



Motagua de memoria...



Es una máquina aceitada por su creador. Sí, su creador, porque Motagua es una máquina perfectamente elaborada por su director técnico Diego Vázquez. Juega de memoria y con un nivel y estilo que hace daño a cualquiera. Cuenta con la piezas necesarias para seguir existiendo hasta por casi 6 años.



Buen ritmo, pelota al piso y arriba cuando es el momento para matar a sus rivales, fuertes físicamente, con un sistema defensivo casi invulnerable y un sofoque al rival de la zona media para arriba que les provoca ser dueños de la pelota, físicamente al cien, mérito también de Patricio Negreira, los azules son desde hace unos tres años atrás el mejor equipo de la Liga, aunque duela a muchos, así es.

Diego Vázques dirige desde 2014 al Motagua, con el que ha ganado cinco títulos de Liga y cuatro subtítulos.

Es líder de la tabla Zona Centro, líder general con mayor cantidad de puntos y se clasificó aunque con sufrimiento, a la otra fase de Liga Concacaf. Es candidato a ganar la Liga y solo lo pueden evitar Olimpia o Marathon.



Vázquez enciende el botón, se coloca en el area técnica con su característica hiperactiva a supervisar los 90 minutos de su robot futbolístico. Motagua tiene los genes de su técnico: fútbol vistoso y arrogante, práctico y efectivo.

El Olimpia de Pedro Troglio

Olimpia es un equipo que por tradición siempre será temido y respetado. Es el más campeón de la historia en Honduras. El equipo de más poder económico y el que mejor fútbol jugó siempre. Esas características hacen que la exigencia partido a partido sea extrema por parte de la crítica y además de su gran y especial afición.



Al mando de Troglio los leones recuperaron categoría. Héctor Vargas ya había dejado encaminado un plantel de pequeñas figuras que hoy son la plataforma que sostiene al equipo. Esas pequeñas figuras también sostienen la idea y planes futbolísticos de su actual director técnico. Por alguna razón, el arranque de Olimpia en este Torneo de Apertura no ha sido como su afición lo esperaba, parece que se divorció del espectáculo. Recién hasta la fecha 7 Olimpia logró recuperar terreno en la tabla, no está en su mejor forma y en algunos partidos juega feo. Pero Olimpia cuenta con un plantel serio, joven y también experimentado, el trabajo es fuerte y responsable por parte de todos, el cuerpo técnico es de categoría y seguro el mal arranque se superará. Ya está cerca del liderato y eso los regresa a ser efectivos.



A bueno paso...

Recién ayer, Ever Alvarado, uno de sus capitanes nos dejo un mensaje tácito “No es de jugar bonito, si no de celebrar”. No esperemos que Olimpia juegue lindo, la mentalidad de sus jugadores es ganar el torneo y celebrar.

Están en consonancia con su DT, para Pedro Troglio seguro será importante lograr alguna vistosidad en su fútbol con el desarrollo del torneo, pero lo que tiene en mente, es campeonar y celebrar, y es razonable en un hombre campeón del mundo. Olimpia no pierde su ADN, da muestras de que está mejorando, de que retomarán la forma, a buen paso.

El Vida del "Primitivo" sorprende en el grupo de la Zona Norte, es el líder.

Ramón Maradiaga le da "Vida" a La Ceiba

Cuando uno se da cuenta que Ramón Maradiaga será el técnico de un equipo, de inmediato se nos cruzan por la mente muchas cosas, entre ellas, que buscará estar en la pelea por el torneo y lograr cosas importantes. Lo que está pasando esta vez con el CDS Vida nos hace tener la razón a los que pensamos bien del “Primi”.



El equipo cocotero está jugando muy bien, con un inicio dudoso en el torneo creó la dudas normales pero partido a partido presenta un performance de equipo grande, de equipo ordenado y de equipo con ganas de la Copa.



Juega ligero, bonito, vertical, ofensivo, con el orden necesario atrás, hace muchos goles y lo más importante, parece ya tomó su forma física y de fútbol.



Atrás de "Primitivo" está un hombre al que conozco muy bien;Nerlyn Membreño, su aporte no lo dudo está siendo de mucho valor al equipo y a su jefe. Nerlyn es un obstinado del buen fútbol, además es un amigo, serio y trabajador, leal y perfeccionista. Este tipo de asociaciones casi siempre dieron grandes frutos a empresas visionarias, en este caso, el equipo más simpático de la Liga Nacional, el Club Deportivo y Social VIDA y no sería extraño, que esta vez, estén en la final por la Copa, van por muy buen camino y son líderes de su zona. El Vida sorprende.



Héctor Vargas camina despacio con Marathón



No hay que descuidar nunca a un equipo dirigido por Héctor Vargas. En este caso el Marathón. El monstruo verde sigue teniendo el hambre de siempre, nunca deja de lado el protagonismo. Hoy por hoy, su buen nivel lo pone como favorito por la copa.



Vargas tiene obsesiones marcadas, busca el éxito a cada rato, busca frustrar los planes de otros y lo disfruta. No pierde en este torneo de Apertura su sangre de campeón y eso se lo contagia a su equipo.

Una de las cosas importantes, es que con muy poco el argentino logra recuperar figuras caídas, ejemplo en este torneo, Cristian Cálix, parece les inyecta un rejuvenecedor y una vitamina de la que solo él tiene la fórmula. Héctor Vargas es especial, un “viejo zorro” y de mucha categoría y va por campeonar una vez más.



Hay muy poco para hablar del resto de equipos, entre ellos uno denominado grande. El torneo está interesante y lo estamos disfrutando. Que viva el fútbol y nuestra Liga.



La seguimos platicando en Twitter, banca... @kikelanza10 y recuerden, mucha agua y jabón, mascarilla permanente y gel...