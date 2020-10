Gonzalo Klusener sobre las personas que le dicen 'abuelo': “No me caía bien el apodo, ahora me da igual”

El argentino Gonzalo Klusener es actualmente el goleador del Torneo Apertura. Cinco goles en siete fechas registra el nueve de Motagua y sigue callando bocas en suelo nacional.

Fueron muchas las críticas que recibió desde que arribó a Honduras y en base a goles ha disipado esos comentarios negativos. Este fin de semana enfrentarán nuevamente a Olimpia, equipo al que ya le anotó en el certamen pasado.

En una charla con Diez, Klusener habló del momento que está teniendo y si le molesta que todavía le sigan diciendo 'abuelo' en redes sociales o en transmisiones deportivas.

¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo vives este momento a nivel personal y grupal?

Sinceramente muy tranquilo. Contento con el presente del equipo, venimos haciendo muy buenos partidos y obviamente que en lo personal muy contento de colaborar con el equipo con goles. Es importante y obviamente para eso me han traído, es una alegría enorme, lo más importante es que consigamos los tres puntos partido a partido y acercarnos a nuestros objetivos.

Máximo goleador de momento, pasan los años y no te cansas de hacer goles...

Es importante para cualquier futbolista el rendimiento. El día que vine acá vine convencido y con muchas ilusiones, se me hace que voy cumpliendo y obviamente tengo el reto de seguir mejorando y seguir creciendo como futbolista. Soy del pensar que siempre se van aprendiendo cosas nuevas. Muy contento por el presente y sabiendo que todavía no se ha logrado nada.

Hace poco cumpliste 37 años, ¿cómo lo pasaste?

El 21 de octubre. No es sencillo para un extranjero estar fuera de su país, con muchas ilusiones de seguir rindiendo, lo pasé tranquilo con mi señora y con mi nene. Me han hecho varias sorpresas así que muy contento, pasé solo hasta mediodía porque en la tarde nos tuvimos que concentrar ya que teníamos el partido con Comunicaciones al otro día, la otra parte del cumpleaños la pasé en concentración que también lo disfruto porque estoy con compañeros y charlamos de todo un poco.

Gonzalo, dime algo. Hay gente que siempre te dice 'abuelo'... ¿Eso te molesta?

Ya me da igual. Trato de enfocarme en lo que realmente tengo que hacer, la gente puede hablar lo que quiera y de hecho cada uno tiene una opinión. Yo me enfoco en mejorar y en tratar de seguir rindiendo, el fútbol es presente y vos tenés que rendir el partido siguiente. Ya no le doy importancia y por ahí al principio sí, te soy sincero. No me caía bien el apodo, ahora me da igual, pero bueno la gente puede decir lo que quiere.

¿Y cuando periodistas también lo dicen en sus transmisiones?

Allá ellos, no sé qué vida tendrán esos periodistas. Ellos me están poniendo un apodo porque yo tengo 37 años y estoy jugando al fútbol, ellos creen que soy muy grande para estar jugando al fútbol, algo que no comparto. No pasa por la edad, sino por la preparación que tiene cada uno. De hecho ayer en Lanús jugó José Sand, tiene 40 y le hizo dos goles al Sao Paulo entonces ha cambiado mucho el fútbol. Esperemos que esas personas que creen que estoy muy grande para jugar empiecen a conocer un poquito más e interiorizarse por todos los trabajos que uno hace, por eso estamos rindiendo a esta edad.

Parace casi un hecho que renovarás con Motagua, ¿cierto?

Depende de mí y del club. Hubo una charla pero nada más que eso, sinceramente ahora estoy enfocado en otras cosas y bueno ya mi agente se encarga de estas cosas.

¿Tienes una edad en específica para retirarte?

Sinceramente no me pongo fechas sobre a qué edad jugaré al fútbol. Hoy estoy muy contento y con ganas de seguir mejorando, hoy no me pasa por mi cabeza el tema del retiro. Dejaré que ocurra e iré año a año viendo cómo sucede.

Sácame de una duda. En su momento Héctor Vargas dijo que pudieron llevarte a Olimpia cuando él era el técnico, ¿es cierto?

Sí hubo en algún momento un interés. No sé si de parte del club o del empresario que en su momento me ha llamado y me ha ofrecido venir para acá. Quedó nada más que en eso, no se avanzó en nada y bueno yo seguí mi carrera. Sinceramente estas cosas pasan, te llama gente que no tienen nada que ver con los clubes y te dicen que te pueden llevar a tal lugar. Ahora no me acuerdo si Héctor me llamó en algún momento porque ha pasado varios veces, se me viene a la mente algo que se dio en su momento.