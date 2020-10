Edgar Álvarez renuncia como director deportivo del Platense; ya hay sustituto

Follow @GustavoRocaGOL

En el Platense siguen habiendo movimientos en pleno desarrollo del Torneo Apertura 2020. Este día ha trascendido la renuncia de la dirección deportivo de la leyenda porteña Edgar Álvarez.

Fue el mismo ex jugador de la AS Roma, Bari, Cagliari, entre otros, que decidió no continuar en su cargo dentro de la institución de Puerto Cortés, misma que fue aceptada por el presidente del club Allan Ramos.

Edgar Álvarez, según se ha conocido, no quiso continuar como director deportivo del Platense para darle mayor espacio a su familia y así emprender y manejar con mayor concentración sus negocios personales.

Edgar Álvarez se retiró en marzo de 2019 jugando su último partido ante el Olimpia en un Estadio Excélsior repleto que le agradeció al ex mundialista en Sudáfrica 2010 su lealtad a la camiseta del Platense. Al día siguiente ya estaba ejerciendo como director deportivo, cargo que deja después de un año.

No obstante, el Platense encontró de forma rápida al sustituto del 'Mosky'. El nuevo director deportivo del club escualo será Ricardo 'Chaly' Zúniga, persona que ha fungido como dueño del Platense Juniors, equipo que ha sacado grandes jóvenes valores con destino a Liga Nacional.

Zúniga, de hecho, fue quien gestionó la llegada del entrenador colombiano Jhon Jairo López a la dirección técnica del Platense, así como el de varios fichajes de la entidad hondureña en los últimos meses, siempre avalados por Álvarez.

Chaly Zúnga es muy reconocido por ser un formador de jóvenes futbolistas. Muchos de sus pupilos han llegado a Liga Nacional.

JOSHUA VARGAS, SEPARADO

Asimismo, se conoció que el mediocampista Joshua Vargas ha sido separado de la plantilla de jugadores del Platense por actos de indisciplina. El jugador venía jugando de forma regular con Jhon Jairo López pero ahora es historia en el cuadro porteño.