¿Quién transmite los clásicos? Hora y canales que emitirán los juegos de la jornada nueve del Apertura

El torneo Apertura está entrando en la etapa clave donde se están definiendo los primeros lugares. Algunos tendrán oportunidad de alejarse en esta próxima jornada y por eso aquí te mostramos quienes serán los que televisarán el clásico.

La señal del partido más importante va por el sistema de TV de paga. En esta fecha solo un partido se emitirá por la señal abierta y es el duelo entre Real España y Marathón que se enfrentan el sábado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Ver. ASÍ MARCHAN LAS TABLAS DE POSICIONES DEL APERTURA

El clásico Olimpia vs Motagua se juega el domingo en el Nacional y va por Tigo Sport. Los azules tienen cuatro puntos de ventaja y quieren sentenciar el grupo, pues un triunfo les daría una ventaja de tres juegos sobre los rivales más cercanos.

El sorprendente Vida del Primi Maradiaga visitará al Real Sociedad en Tocoa que acaba de ser goleado por el Motagua 5-1. Este encuentro va por el canal Todo Deportes TV+ y será el único que tendrán.

Este fin de semana la compañía Tigo Sport tendrá tres partidos. Hay que recordar que a mitad de semana los equipos Olimpia, Marathón y Motagua estarán jugando por la Liga Concacaf, competencia donde los dos primeros juegan en casa y los azules van a El Salvador.

JORNADA COMPLETA Y TV

Sábado 3.00 pm Real de Minas vs UPN Tigo Sport

Sábado 7.00 pm Honduras vs Platense Tigo Sport

Sábado 7.00 pm Real España vs Marathón TVC

Domingo 3.00 pm Real Sociedad vs Vida TDTV+

Domingo 4.00 pm Olimpia vs Motagua Tigo Sport