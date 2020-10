Tilguath le responde a Diego Vázquez tras asegurar que Olimpia es el más favorecido por los árbitros

Diego Vázquez volvió a disparar contra Olimpia. El DT azul soltó un duro dardo en conferencia de prensa previo al Clásico del domingo por la jornada nueve del Apertura 2020 de la Liga Nacional.

El entrenador de Motagua habló de Saíd Martínez, el árbitro designado para el partido del domingo y de quien Pedro Troglio se quejó tras sus actuaciones en los últimos juegos de los merengues.





Además, Diego Vázquez, desde su criterio aseguró: "Que Olimpia se queje de los árbitros, hay que revisar los penales. Yo creo que Olimpia debe ser el equipo más favorecido con dudas arbitrales en toda la historia del fútbol de Honduras y no sé si de Centroamérica. Que se quejen de los árbitros me parece que amanecimos en un país diferente que no es Honduras".



Esas palabras del DT azul no cayeron bien en los aficionados blancos y tampoco en el exjugador y ahora entrenador de la selección Sub-20 de Honduras, Reynaldo Tilguath.

Tilguath recurrió a su cuenta oficial de Twitter para responder a Diego Vázquez y confesó sentirse "ofendido" por las declaraciones.



"A los que tuvimos el privilegio de jugar en Olimpia, nos ofende esas declaraciones, sería bueno que le pregunten a Toluca y Pachuca si hubo ayuda arbitral cuando se clasificó al mundial de clubes", fue lo que escribió Reynaldo.







Olimpia y Motagua se medirán el domingo en la edición 253 del Clásico Nacional. La serie está a favor para los blancos con 93 triunfos, 102 empates y 57 derrotas.

En la serie personal Diego vs Troglio, el DT merengue le gana la disputa al azul, ya que en seis partidos Pedro ganó tres, empataron uno y dos se los llevó Vázquez.