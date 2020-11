Ramiro Martínez sobre el penal no pitado ante Marathón: “Esta fue la gota que rebalsó el vaso”

Ramiro Martínez se presentó muy molesto a la conferencia de prensa tras perder ante Marathón con marcador de 1-0. El DT aurinegro habló de manera enfática sobre el arbitraje y el hecho de no pitarles un penal en la segunda parte.

“La derrota genera desánimo y malestar, en su momento tomamos esa decisión (dejar a Real España) porque no venían funcionando las cosas, el grupo respondió y levantamos la producción. Hoy si hubo un equipo que propuso fue el España y lastimosamente nos vamos con las manos vacías porque los muchachos lo demuestran que quieren sacar esto adelante”, inició contando.

Martínez ratificó que esta derrota no lo hace pensar en renunciar, él sigue con las mismas fuerzas. “Para un entrenador tener el respaldo de sus jugadores y de la gente es gratificante, nosotros tenemos muy claros que no vamos a perjudicar al España... No se llama ni dinero ni ego, estamos al servicio de mis jugadores, nos dan la fuerza de seguir”.

LA JUGADA DONDE SE PEDÍA PENAL:

Y agregó: “Siempre los perjudicados y los que quedamos callados somos nosotros, esta fue la gota que rebalsó el vaso. La parte arbitral la tengo que dejar para ustedes que son los entendidos, si tú me decis que estoy equivocado lo acepto, me estoy guiando por lo que me dicen los allegados al club, si no te cobran dos penales por supuesto que te sentís perjudicado”.

“En este lugar el no hablar no había funcionado. A nosotros le tienen una facilidad de expulsarnos jugadores y de no pitarnos penales. Un rival que se dedicó solo a destruir y donde nosotros tuvimos dos jugadas de penales que no se pitaron”, terminó contando Ramiro Martínez sin quitar el dedo del renglón sobre el arbitraje.