¿Era penal? La falta de Luis Garrido a Gerson Chávez que Real España pedía falta

Al minuto 77 se dio una acción polémica en el Real España-Marathón. En ese instante el volante Gerson Chávez ingresó al área y cuando se aprestaba a centrar, recibió un desplazamiento de Luis Garrido.

El volante verdolaga dio un manotazo en el rostro a Chávez en incluso en la transmisión se manifestó por parte del analista arbitral que Melvin Matamoros se había equivocado puesto que era penal.

LA JUGADA DEL PENAL:

Ya en la conferencia de prensa el técnico de Real España, Ramiro Martínez, se mostró muy molesto por este penal que no se sancionó y dijo:

“La parte arbitral la tengo que dejar para ustedes que son los entendidos, si tú me decis que estoy equivocado yo lo acepto, me estoy siguiendo por lo que me dicen allegados al club. Si no te cobran dos penales por supuesto que te sentís perjudicado, en este lugar el no hablar no había funcionado. A nosotros le tienen una facilidad de expulsarnos jugadores y de no pitarnos penales”.

Marathón se llevó la victoria con anotación de Bruno Volpi y llegó a 14 puntos, misma cosecha del Vida en la zona centro.