Olimpia vs Motagua | Diez cosas que debes saber del clásico del fútbol de Honduras

Este domingo se vuelve a reeditar el clásico nacional entre el Olimpia y Motagua, los dos equipos más potentes del fútbol hondureño. El encuentro comenzará a las 4:00 de la tarde y se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Ver más: Tabla de posiciones + Calendario del Apertura 2020



El juego entre estos clubes capitalinos es uno de los más apasionantes de la Liga Nacional de Honduras, sin embargo, hay partidos en donde suele haber más antifutbol que jugar para lo que trabajan. Pero, a pesar de ello, te damos a conocer 10 cosas que podrían interesarte del Olimpia vs Motagua de este día.

COSAS QUE DEBES SABER SOBRE EL CLÁSICO



- Olimpia tiene tres clásicos ya de no ganarle al Motagua de Diego Vázquez. En el torneo que se suspendió los azules se impusieron 1-2 y 4-1 y en el que se disputó en la primera vuelta de este Apertura 2020 quedó igualado 0-0.



- Dentro de los planteles, Motagua tiene nada más a Bayron Méndez con pasado olimpista, sin embargo, el Olimpia contabiliza siete ex jugador de los azules; Harold Fonseca, Maylor Núñez, Johnny Leverón, Javier Portillo, Deybi Flores (no jugará), Jerry Bengtson y Eddie Hernández.





- Será el tercer clásico Olimpia vs Motagua que se jugará a puertas cerradas a raíz del Covid-19, el segundo del Apertura 2020 y el primero fue en Comayagua por el Clausura 2020 que se canceló.



- De los 252 clásicos anteriores, se disputaron un total de 239 en el Nacional de Tegucigalpa. Los restantes 13 fueron jugados en ciudades como Danlí, Comayagua y San Pedro Sula.



- Diego Vázquez, actual técnico del Motagua, fue portero del mismo club en la década de los 90's e inicios del 2000. De los 17 títulos que la institución azul contabiliza en Liga Nacional, él ha sido partícipe de 10, cinco como jugador y cinco como entrenador.



- Es un clásico además de sobrenombres muy cómicos, como el de "Patón" Mejía, "Papuxi" Oliva, "Avestruz" Bengtson, "Pulgarcito" Portillo, "Songó" Crisanto, "Parrita" Castellanos, "Ardilla" Méndez.



- Olimpia y Motagua tienen en sus filas a los dos jugadores más veteranos de la Liga Nacional. Javier Portillo, del Olimpia, tiene 39 años y Gonzalo Klusener, delantero argentino de Motagua, tiene 37 años de edad.





- Motagua es el equipo más goleador del torneo Apertura 2020 con 16 goles, además, tiene en sus filas al goleador del torneo; Gonzalo Klusener, con cinco goles. Todos sus delanteros contabilizan dos o más goles.



- En este partido estará el jugador con más asistencias en el Apertura 2020. Kevin López, jugador del Motagua, es el fútbolista que más veces ha asistido con cuatro.



- Bayron Méndez (lesión) por Motagua, Deybi Flores (suspensión) y Javier Portillo (suspensión) son tres de los grandes ausentes para este clásico nacional que se jugará en Tegucigalpa.

MÁS...

Será un clásico más entre familia. Emilio Izaguirre enfrentará a su sobrino, el mediocampista del Olimpia José Alejandro Reyes y Johhny Leverón comparte equipo con un sobrino suyo, el también defensa André Orellana.