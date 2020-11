¡Vida le receta una paliza de escándalo a Real Sociedad y se reafirma como líder de grupo!

Este Vida no cree en nadie. Los ceibeños demostraron nuevamente que su rendimiento en el Torneo Apertura 2020 no es casualidad, al propinarle una goleada escandalosa 1-6 a Real Sociedad en casa de los tocoeños.

Son cinco partidos consecutivos intercambiados por victoria de los cocoteros y siguen reafirmando su gran condición futbolística bajo el mando de Ramón Maradiaga, quien le ha cambiado la mentalidad a los jugadores rojos.

El compromiso, las ganas y el apego a la filosofía del cuerpo técnico, han convertido a Vida en un gran contendiente en la lucha por quedarse con el título del campeonato liguero. Eso sí, a su vez han dejado claro que van paso a paso en la magnífica campaña que están realizando.

EL JUEGO

Vida llegó al compromiso frente a Real Sociedad con la confianza de haber logrado triunfar en sus últimos cuatro partidos, en los que registró 10 goles, siendo las victorias más significativas ante Real España (0-3) y Marathón (0-2).

Por su parte, Real Sociedad buscaba lavarse la cara luego de la goleada sufrida ante Motagua 1-5 en el juego correspondiente a la jornada ocho del Torneo Apertura 2020. Pero no fue así.

Desde el inicio del encuentro, Vida impuso su estilo y con el transcurso de los minutos estableció su dominio en la cancha del Francisco Martínez Durón.

Al minuto 17, Luis Palma fue asistido por la izquierda, envió un centro por abajo buscando a un compañero pero la pelota fue interceptada por el defensor Maynor Antúnez, que en su intento por despejar metió el balón en su propia meta. Vida ya ganaba el partido 0-1.

Sin embargo, Real Sociedad salió respondón y seis minutos después encontró la paridad. Al 23, el atacante Alex Martínez conectó de cabeza un centro y venció a José Mendoza para colocar el 1-1 en la pizarra.

El cuadro ceibeño continuó con su misión de marcar más goles y a través de Dennis Meléndez lo logró. El volante central se sumó al ataque en un tiro de esquina y sin marca cabeceó fuerte para que la mano del arquero Wilson Urbina cediera al ingreso de la pelota. Vida estaba al frente del marcador 1-2 al minuto 32.

La primera parte tuvo unas cuantas aproximaciones pero los equipos no encontraron claridad para anotarse más dianas al resultado. De esta manera finalizó el tiempo inicial.

Llegó el complemento y se desató la fiesta de goles para Vida. Al minuto 71, el zaguero central y goleador, Carlos Meléndez, se unió al ataque y llegó a rematar de cabeza una espectacular escapada por la derecha de Horacio Argueta para colocar el 1-3 en el tablero.

Ese gol en contra marcó la debacle de Real Sociedad, ya que después del tercer tanto en contra no tuvo respuesta y fue presa fácil para los depredadores del Vida. En cuestión de seis minutos, los cocoteros anotaron tres dianas más para sentenciar la paliza.

Al 85, Elder Torres se lanzó para rematar de izquierda un centro desde la banda. El mediocampista apenas tenía ocho minutos de haber ingresado al campo. Era el 1-4 a favor de los visitantes.

Dos minutos después, al 87, el lateral derecho, Wisdom Quaye, se quiso unir a la fiesta de goles y lo consiguió con un fuerte disparo con su pierna hábil. 1-5 y Real Sociedad no metía ni las manos.

Para finalizar con el apabullante resultado, el atacante Juan Contreras se metió entre dos rivales y fue derribado en el área. El árbitro Nelson Salgado no lo dudó y sancionó la pena máxima.

César Guillén asumió la responsabilidad del lanzamiento penal y al 90+1 disparó hacia el centro del arco para engañar la estirada hacia la derecha del cancerbero aceitero. Era el 1-6 definitivo.

Así culminó el apaleamiento al que sometió Vida a Real Sociedad, que le permite mantenerse en la cima del grupo de la zona norte con 17 puntos en nueve partidos disputados.

Además, con la derrota de Motagua frente a Olimpia se convirtió en el líder general de la tabla de posiciones por la diferencia de goles de +13.

FICHA DEL PARTIDO

Real Sociedad: 29. Wilson Urbina, 35. Yeer Gutiérrez, 6. Isaías Olariaga, 21. Maynor Antúnez, 3. Robbie Matute, 17. Osman Melgares, 19. Oliver Morazán, 12. Yeison Mejía, 32. Henry Romero, 9. Alex Martínez, 23. Jamal Charles.



Cambios: Deyron Martínez por Alex Martínez, entretiempo. Henry Vivas por Yeison Mejía, minuto 52. Héctor Cruz por Osman Melgares, minuto 54. Henry Clark por Maynor Antúnez, minuto 66. Pablo Arzú por Henry Romero, minuto 66.



Goles: Alex Martínez, minuto 23.



Tarjetas amarillas: Deyron Martímez, minuto 69. Yeer Gutiérrez, minuto 84.



Tarjetas rojas: No hubo.



Vida: 30. José Mendoza, 27. Wisdom Quaye, 3. Carlos Meléndez, 4. José Velásquez colón, 15. Michael Rosales, 8. Dennis Meléndez, 16. José Escalante, 14. Horacio Argueta, 31. Carlos Sánchez, 6. Luis Palma, 22. Alexander Aguilar.



Cambios: Elder Torres por Alexander Aguilar, minuto 77. César Guillén por Luis Palma, minuto 77. Juan Contreras por Horacio Argueta, minuto 83. Jonathan Mazzola por Dennis Meléndez, minuto 83. Luis Meléndez por Carlos Sánchez, minuto 86.



Goles: Maynor Antúnez (autogol), minuto 17. Dennis Meléndez, minuto 32. Carlos Meléndez, minuto 71. Elder Torres, minuto 85. Wisdom Quaye, minuto 87. César Guillén, minuto 90+1.



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: No hubo.



Estadio: Francisco Martínez Durón.

Árbitro: Nelson Salgado.

