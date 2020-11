Liga Concacaf: Así le fue a los rivales de Marathón, Motagua y Olimpia este fin de semana

Marathón, Motagua y Olimpia tendrán partidos de Liga Concacaf a mitad de semana y el primero que entrará en escena será el conjunto verdolaga ante el Antigua FC de Guatemala.

Ese encuentro será el martes a las 9:15 pm en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. El miércoles le tocará a Motagua quien visitará al Alianza de El Salvador en el estadio Cuscatlán.

VER: OLIMPIA DERROTA A MOTAGUA EN EL CLÁSICO

El telón de la participación catracha se cerrará el jueves con el Olimpia cuando reciba al Managua FC de Nicaragua, institución que dio la sorpresa en la ronda preliminar al eliminar en penales al FAS de El Salvador.

¿Cómo le fue a los rivales de los equipos hondureños este fin de semana? El primero que jugó fue el Antigua FC de Guatemala quien tuvo partido el jueves y perdió en condición de visitante ante Xelajú. Los chapines de momento son cuartos en su grupo con 11 puntos en nueve encuentros, el líder del sector es Malacateco con 17 unidades.

Managua FC por su parte no falló y venció 3-1 como local al Atlético Jalapa. En suelo nicaragüense el Managua es quinto con 18 puntos mientras el líder es Real Estelí que cosecha 33.

Cerramos con Alianza que derrotó 3-1 al Santa Tecla en condición de visitante. Cuatro victorias en cuatro partidos para los merengues que lideran su grupo, Chalatenango es segundo con cuatro.

ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL - OFICIAL

3 de noviembre:

Marathón (HON) vs Antigua (GUA) - 9:15 pm

Tauro (PAN) vs Forge (CAN) - 8:00 pm

*San Francisco (PAN) vs Alajuelense o Cibao (Esta llave aún no se define)

4 de noviembre:

Saprissa (CRC) vs Municipal (GUA) - 7:15 pm

Alianza (ES) vs Motagua (HON) - 9:30 pm

5 de noviembre:

Olimpia (HON) vs Managua (NIC) - 9:30 pm

Waterhouse (JAM) vs Arcahaie - 6:00 pm

Herediano (CRC) vs Real Estelí (NIC) - 7:15 pm

Dato: Alajuelense-Cibao se jugará el miércoles 4 de noviembre a las 6:00 pm.