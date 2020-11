Sacerdote que llamó "inútiles" a jugadores de Real España: "No fue mi intención"

La viralización de un video en el que el sacerdote Enrique Vásquez llamó 'inútiles' y 'los peores que existen' a los futbolistas de Real España, ha provocado una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, a favor y en contra.

El religioso impartió un devocional el domingo en la Parroquia San José del Barrio Medina de San Pedro Sula, y utilizó el presente aurinegro como ejemplo para el tema de su prédica.

En algunos sectores se han tomado como ofensivas las palabras del Padre, emitidas en una transmisión en directo vía Facebook, donde oficiaba una misa de celebración por el Día de Todos los Santos.

Diez contactó al sacerdote para conocer su versión ante la polémica generada, en donde aprovechó para aclarar la intención de sus palabras hacia los jugadores de la Máquina.

"Celebramos el Día de Todos los Santos, hablamos de la santidad donde involucra no estar triste o amargado, sino que es vivir feliz de la vida. Pusimos varios ejemplos como las madres de familia que trabajan y que se esfuerzan por sus hijos, entonces puse como referencia que uno de los trabajos es el fútbol, que es para hacer felices a los aficionados."

El Padre Enrique Vásquez, quien aseguró que ha sido fiel seguidor de Real España durante toda su vida, explicó el motivo por el cual utilizó el término 'inútil' en referencia al plantel aurinegro.

"Lo que no es útil es porque no está funcionando. Los futbolistas juegan fútbol porque les gusta, hacen lo que les apasiona. Es por eso que mencioné 'aunque hagan sufrir a muchos'", aseguró el religioso.

A su vez tuvo palabras para la gestión del entrenador uruguayo Ramiro Martínez al frente de los catedráticos, con quien fue muy crítico por el rendimiento de Real España.

"Deben funcionar no solamente los jugadores, al entrenador también parece que le hace falta sabiduría, más pasión en el trabajo. Soy seguidor de Real España y todos en la parroquia lo saben, pero uno también debe ser crítico ante las cosas que no están funcionando."

Por último, el sacerdote fue muy específico al explicar el propósito de las palabras que vertió e hizo énfasis en que no pretendió ofender a nadie, sino hacer un llamado para un despertar españolista.

"No fue mi intención, yo soy Real España y todos lo saben. Inútiles en el sentido que no están funcionando, que se vuelvan útiles, que den todo, que ganen los partidos, que luchen, que suden la camisa. Eso es lo que quiero decir, no lo digo malintencionadamente, sino que despierten de ese sueño profundo y que se pongan en acción."