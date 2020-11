El Blog de Maurucio Kawas: "Ninguno de los clubes hondureños tiene permitido perder en Concacaf"

Esta semana es clave para tres equipos catrachos buscarán su pase a los cuartos de final por la Liga Concacaf. Cierto que unos tendrán rivales de mayor peso que otros, sin embargo, todos salen con la obligación de lograr su clasificación a la siguiente ronda.

Recordemos que ya se modificó el formato y todo lo que resta del torneo será a partido único. Olimpia y Marathón tienen la gran ventaja de no viajar. Al Motagua le tocará un hueso duro, el Alianza en el Cuscatlán.

Se discute mucho si estos torneos definen el predominio o no de cada una de las ligas. Por supuesto que sí. Siempre es importante que nuestros avancen y cumplan con un gran papel. Los verdolagas tienen esta asignatura pendiente en la era de Héctor Vargas. Sus dos más recientes participaciones no fueron buenas y mañana martes tendrá una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas.

Su rival Antigua de Guatemala es un buen equipo ganando el título de campeón cuarto veces entre 2016 y 2019. Pero, a pesar de esto, Marathón es el obligado y cuenta con el plantel suficiente para superar la etapa de los octavos de final. No hay excusas para el monstruo verde.

Marathón y Motagua son los otros dos clubes hondureños que estarán en competencia.

De los tres equipos hondureños no hay duda que el Olimpia tiene el rival más débil. Tranquilos, ya sé que Nicaragua recién casi le gana a la Selección de Honduras. Pero el Olimpia no es la Selección de Coito y sobre todo Pedro Troglio no es Fabián Coito. Así que la comparación no cabe. En aquel partido de selecciones la bicolor fue un ejemplo de lo que resulta de un experimento algo improvisado y carente de una idea clara.

Los albos son muchísimo más que el Managua FC y deben ratificarlo con absoluta autoridad en el campo. Ya si el cuadro merengue sufre para vencer a su rival, pues no podremos esperar mucho del más campeón del fútbol hondureño en la fase de cuartos.

El camino más complicado es para los azules. Motagua debe medirse al más fuerte del fútbol salvadoreño y deberá hacerlo de visita. Además, llegan al duelo luego de perder su invicto del Apertura ante su más odiado rival, el Olimpia. Los azules jugaban un casi impecable torneo hasta ayer. Pero luego de ayer creo que tienen algunas dudas de cara a su presentación internacional. De hecho, ya ante el Comunicaciones lo sufrió mucho para lograr su pase.

Una eliminación a estas alturas será un tremendo fracaso para el proyecto de Diego porque seguirá con esa asignatura pendiente de darle a su equipo el título internacional bajo su gestión. Así que no tiene espacio para la derrota en su visita al Cuscatlán.

En resumen y para dejarlo claro de nuevo, no habrá excusas para ninguno de los tres. Marathón, Olimpia y Motagua están obligados a lograr su pase a los cuartos de final. De ahí en adelante puede pasar cualquier cosa, pero quedarse tan pronto como en octavos se verá como un fracaso. Punto.