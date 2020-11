Antonio Conte reveló por qué no se convirtió en entrenador del Real Madrid: "Era una papa caliente"

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, aseguró este lunes que estuvo "muy cerca de ser entrenador delReal Madrid", pero que ello hubiera supuesto tomar las riendas de un equipo ya en marcha, por lo que declinó.

El italiano sonó con mucha fuerza para ser el sustituto de Lopetegui en el banquillo blanco cuando el vasco fue destituido a finales del 2018. Era el favorito para los responsables blancos, pero al final, el leccetano no llegó y fue Solari el que tomó el mando el equipo.



Conte no llegó al Real Madrid porque, según explicó en Italia meses después, “en ese momento era una patata caliente".

"En el pasado, hubo momentos en que estuve muy cerca de ser el entrenador del Real Madrid. Pero, al mismo tiempo había cosas ya en marcha, así que preferí esperar algo mejor, ya que la temporada ya había empezado y hubiera sido muy complicado empezar a trabajar con la temporada en marcha", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League contra el equipo blanco del martes.

Según Mundo Deportivo, el capitán del conjunto merengue, Sergio Ramos, fue una de las razones por las cuales el italiano no llegó a la casa blanca, evidenciandosé en los dardos lanzados por el español cuando el nombre de Conte se pronunciaba en Madrid.

“El respeto se gana, no se impone. Ni un nombre ni otro. Hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis, al final la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un entrenador”, dijo Ramos sobre la llegada de Antonio Conte que no duró en responderle: “Cuando un técnico llega a un equipo debe traerse educación y respeto, algo que también se espera de los jugadores. Si eso falla, empiezan los problemas”.

Preguntado si le gustaría todavía entrenar al Real Madrid, Conte afirmó que "por ahora, estoy concentrado en el Inter".



"He empezado un proyecto aquí, con el que estoy entusiasmado y creo que estamos creando algo bonito en estos momentos. Estoy contento de estar aquí. Tuve la oportunidad de entrenar al Real Madrid, pero no era el momento adecuado, y ahora estoy concentrado con el Inter y quiero seguir con este proyecto que he empezado", concluyó el estratega italiano.