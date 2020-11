Nerlyn Membreño, asistente de Vida: “Ramón Maradiaga es el mejor técnico nacional y de lejos”

Ramón Maradiaga volvió al trabajo tras pasar dos años suspendido por parte de la FIFA y en su regreso está resultando satisfactoria para él, su cuerpo técnico, sus jugadores y por supuesto para la afición del Vida que ahora mismo están muy ilusionados por lo que están haciendo en el torneo Apertura.

Sobre esta experiencia, uno de los autorizados para poder conversar y contar detalles sobre el exitoso camino que está recorriendo el Vida ceibeño en lo que va del campeonato, es Nerlyn Membreño, asistente técnico de “Primi”, y que también está aportando su granito de arena a un proyecto sólido, consistente y con muchas aspiraciones de lograr cosas importantes en el torneo de la Liga Nacional en Honduras. En una amplia plática durante una transmisión en directo en las plataformas digitales de DIEZ (Facebook y YouTube), Nerlyn nos dejó buenos conceptos al respecto.

En primera instancia, les felicito por este proyecto con el Vida que va por buen camino, sabemos que van paso a paso, pero es interesante ver cómo han logrado todo esto en plena pandemia ¿Cuáles han sido las claves?

El mérito se lo llevan los jugadores, el plantel, han sabido asimilar en poco tiempo una idea que de alguna manera se ha reflejado en los partidos, tenemos que reconocer que han sido un plantel que, a pesar de su juventud, nos ha demostrado mucha capacidad de recepción, con el tema del mensaje con lo que queremos transmitir, con lo que de alguna manera el profesor Maradiaga quiere que el equipo desarrolle, esa ha sido la clave. Es un plantel convencido y eso nos ha facilitado hacer nuestro trabajo. Con poco tiempo y con todas las circunstancias y dificultades que hemos enfrentado para realizar el torneo, pero de entrada eso es lo que más resaltamos y lo seguimos viendo en el plantel. Ellos están convencidos, nos han aceptado la idea de juego, tratan de desarrollarla como en este caso queremos, sin quitarle mérito a los rivales y los demás, valoro mucho lo que nuestro plantel habrá desarrollado en general.

Cada vez que inicia un proyecto, uno siempre se plantea cosas positivas, nadie quiere fracasar ¿se imaginaban tantas cosas buenas en poco tiempo, como lo que están haciendo con el Vida?

Por más que uno inicia algo, claro, uno es optimista y seguro que también uno está convencido hacia dónde quiere ir y en el caso del profesor Ramón Maradiaga, con su experiencia y lo planeado que es o de Leonel Flores que en la parte física ha hecho un gran trabajo a pesar del poco tiempo que tenemos. En el fútbol a uno nadie le asegura nada, pero a medida pasaba el tiempo había una asimilación de la idea, de lo que queríamos, un equipo con mucho equilibrio entre defensa y ataque, que sea protagonista, que intente serlo en los 90 minutos de cada partido. Se ha ido dando, desarrollando. Siempre existía el pensamiento que este proyecto, con cuerpo técnico nuevo, con inversionistas nuevos, presidente con grandes ilusiones, de alguna manera todas esas cosas abonan para que se den los resultados, eso es lo que buscamos porque eso nos beneficia a todos y al fútbol en general. Hay un interés de que las cosas se pueden hacer bien cuando hay gente que quiere invertir y colaborar. Por ahora hemos comenzado bien y que estamos encaminados de poner al Vida en una posición donde pueda competir en un lugar donde casi siempre están los que pueden invertir.

¿Gestionar este plantel de jugadores jóvenes y de varios con experiencia, cómo está resultando para ustedes en el Vida?

Es joven el plantel, con promedio de 23 años, hay muchos jugadores Sub 20, Sub 23 y hay otros como Aguilar, Colón, Jeffry Flores, que ya tienen recorrido. Eso nos facilita el trabajo porque hay muchos de ellos tienen ganas, que quieren consolidarse en esta carrera. Entendemos que la llegada de Ramón, que ya había estado en el equipo y que conoce muy bien el club, ha sido importante. De ahí la invitación que me hace para venir a este proyecto ha sido bueno. Estamos en ese camino de potenciar el equipo, a veces funciona, en los últimos partidos lo hemos hecho bien. Estamos desarrollando al equipo de la mejor manera y por ahora los resultados se están dando.

En el fútbol es muy complicado ser consistentes en el rendimiento y en los resultados ¿Cómo lo están logrando?

Pasa por la idea de juego, es sostenible y hablo de principios, conceptos, desde la misma salida del balón de nuestra área, la confianza que pueda tener nuestro portero de iniciar un ataque, eso depende de los rivales, pero lo intentamos. Seguro que, al tener esos riesgos, sobre todo en nuestro fútbol, donde la mayoría de los equipos juegan más directo, a nosotros nuestra idea nos permite disfrutar un poco más y en ese sentido la idea del profesor Ramón Maradiaga es clara, nos hemos adaptado para sumar sobre eso. Hemos trabajado mucho las transiciones defensivas, hemos insistido sobre eso y ha sido factor en el trabajo en busca de la mejora del equipo.

- Nerlyn Membreño se sale del tema del Vida para aclarar el comentario de un aficionado durante la transmisión en directo a través de Facebook y YouTube de DIEZ, que lo criticó duramente al señalarlo por haber realizado un "mal trabajo" con el Honduras Progreso cuando le tocó ser el técnico principal de los ribereños.

"Hay cosas que la gente no sabe, a mí me tocó entrenar cuatro semanas con el Honduras en una cancha de cinco contra cinco, de cemento, y enfrentar así hasta ocho jornadas. No teníamos ni siquiera una cancha para entrenar. No sé qué equipo de fútbol profesional cómo puede entrenar y trabajar si no tienen un campo de juego. En estos equipos no solo le va mal a un entrenador, le va mal a todos. En este tipo de casos hay que ser más analítico y menos emocional".

El Vida está dando de qué hablar al marchar en la primera posición en el grupo de la zona norte.

Volviendo al tema del Vida. Siempre se ha criticado el estilo del profesor Maradiaga porque sus equipos son ofensivos, pero que no saben defenderse. Este equipo sí l maneja bien ¿En qué está influyendo su apoyo en ese aspecto?

Desde el mismo momento que me invitó, me habló sobre lo que necesitaba, que le ayudar a trabajar en aspectos defensivos, de repente en tema de los repliegues de la línea de cuatro y los volantes centrales, hacer trabajos intersectoriales para enlazar el juego entre las líneas, al final se trata de sumar en esto. Tengo mucha apertura, Ramón me ha dado confianza para poder aplicar ciertos conceptos que tienen que ver con el entrenamiento del día. Cuando se dan las condiciones, uno puede llevar el trabajo de buena manera. Al final los resultados en este momento se nos están dando. Lo que se trabaja funciona, pero sabemos que en algún momento el equipo perderá, pero entendemos que esto es fútbol y debemos estar preparados para todo.

Alguna parte de la afición dice que al Vida le falta enfrentarse a los grandes (Olimpia y Motagua) ¿Siente que no le están dando el mérito al Vida por el trabajo que están haciendo?

Puede ser que la gente tenga razón, pero todavía no estamos en la etapa final del torneo, estamos a la mitad, pero todos los comentarios son válidos, es cuestión de criterios. Lo que sí entendemos nosotros es que hemos ido a jugar afuera y la idea no la hemos cambiado. No queremos cambiar esa filosofía. Nos funcionará o no, pero queremos desarrollar ese concepto desde el primer partido, de ahí los rivales darán su propia competencia. Seguro hay planteles de mayor calidad, pero nosotros fuimos al Morazán para enfrentar al Real España y planteamos un gran partido como el que salió, lo mismo hicimos contra Marathón. El resultado nos importa mucho, pero cómo se gesta también.

Ya días no se miraba en nuestra Liga, un equipo funcionando como el Vida ¿Cómo logran que sus jugadores no pierdan el piso por lo que están viviendo hasta ahora en el torneo?

Es una difícil tarea. Hemos implementado una idea de juego que ha convencido a los jugadores. Hay un plantel joven, dinámico, jugadores con buena técnica y que con todo el trabajo, las cosas están saliendo bien. Lo importante es que podamos mantener esa consistencia, trabajar mucho en la parte mental de los futbolistas es importante y lo estamos logrando de buena manera.

Es prematuro, pero este Vida ilusiona a su gente ¿Tiene techo este equipo o van por mucho más?

El aficionado tiene razón cuando dice que aún falta la etapa más importante del torneo. Nosotros vamos a cerrar una parte en la fase de grupos en la que debemos ir a Tegucigalpa para jugar estos partidos y poder medir lo que nosotros buscamos. Tampoco es que nos asusta, hay que enfrentarlos de buena manera. La aspiración y el sueño están, no tenemos que pagar por eso y en cada partido ir buscando hacerlo mejor.

Ramón Maradiaga venía de una situación complicada, de estar suspendido y algunos dicen que el profe Primi ya no estaba vigente ¿Qué puede decir sobre eso?

Estoy muy contento por esa parte, conozco a Ramón, me dirigió en la Selección Nacional, sé su filosofía de trabajo y coincido con mucha gente que es el mejor técnico de Honduras y de lejos, quizá muy cuestionado por su estilo, su propuesta de juego, su gusto, pero es lo que estamos hablando, al final cada quien tiene su propio gusto. Algunos no lo comparten porque probablemente prefieren atacar menos y que se preocupan por la cantidad de goles que le van a realizar. Nosotros vamos pensando en cómo vamos a ganar, Ramón ha sido cuestionado en esa parte, pero estamos muy contentos porque el profesor está de regreso tras una sanción nada clara, se lo he dicho y ahora que estamos muy cerca se lo reitero. En estos días que ha estado aislado por el tema de la Covid 19, hemos intentado que pase un momento mucho mejor por las alegrías que le provoca ver el equipo, por lo que estamos logrando y eso es importante.

¿Qué le diría a la afición del Vida que está tan entusiasmada con el equipo?

Estamos muy agradecidos, se nota la alegría de la gente, lamentamos que no puedan estar con nosotros en el estadio, pero es la nueva vida que nos toca. Sabemos que hay apoyo y mucho respaldo de parte de ellos. Queremos seguir dándoles satisfacción en este torneo.