Héctor Vargas, DT de Marathón avisa al Antigua de Guatemala: “Este es otro sistema, es ganar o ganar”

Para Marathón es una bonita oportunidad en el duelo de este martes frente al Antigua de Guatemala (9.15 pm, estadio Olímpico) por clasificar a cuartos de final de la Liga Concacaf. Para el equipo hondureño, es de salir con todo para aprovechar su localía.

“Los últimos tres años hemos logrado cosas y sostener una economía vulnerable. Lo tratamos de solidificar con jóvenes, venimos bien, venimos haciendo un equipo que tiene sus problemas pero peleamos el torneo interno y ahora veremos con los jóvenes que van a pelear en Concacaf”, afirma Héctor Vargas entrenador del Marathón.

Para el argentino, las competencias internacionales no son nuevas, ya estuvo con el Olimpia en la Champions de Concacaf donde solo llegó a la siguiente ronda. Con los verdolagas estuvo en el campeonato pasado y los recuerdos no son muy gratos.

“Antes me ha tocado clasificar al torneo de campeones, ahora es diferente y la estructura está mucho mejor. Me parece que llegas mejor capacitado a la otra competencia con México y Estados Unidos, esto sigue siendo un repechaje y me parece interesante. Queremos lograr un lugarcito dentro de los clasificados”, comentó.

Y es que ante Antigua tiene que salir sin especulaciones, Marathón va a demostrar que a nivel internacional fue reconocido a finales de la pasada década por no rendirse. Vargas sabe que con este nuevo formato, las ventajas son cortas.

“Tenemos muy poco conocimiento de Antigua, he visto algunos partidos pero no lo conozco a fondo. Este es otro sistema, es ganar o ganar y es diferente”, finalizó Vargas quien mantendrá la base que ha venido jugando en el torneo local donde son segundos de grupo por abajo del Vida.