Conte y Lautaro, decepcionados tras la derrota: "Habían hablado de final y el Real Madrid no falla en esto"

El técnico del Inter de Milán, Antonio Conte, se mostró decepcionado este martes tras perder 3-2 con el Real Madrid en la tercera fecha de la fase de grupos de Champions League, afirmando que los resultados "no recompensan nuestros esfuerzos".



"Hacen falta estas etapas para crecer. No sé cuantos equipos habrán venido aquí a jugar un partido como nosotros y remontar dos goles como hicimos nosotros", dijo Conte tras el encuentro a la televisión italiana Sky Sports.



El italiano recalcó lo que sucedió en el juego, "Volvimos a meternos en el partido, marcamos dos veces, tuvimos la ocasión de ganar 3-2 antes de encajar el tercer tanto", lamentándose de igual manera de salir con las manos vacias de Madrid: "En estos momentos, nuestros resultados no recompensan lo que hacemos, nuestros esfuerzos, pero eso muestra que hay que prestar atención a los detalles", dijo.

Respecto al gol que abrió el marcador, Conte piensa que "que había falta de Mendy sobre Hakimi" pero no excusa lo sucecido: "Están esos detalles, pero en cuanto a la mentalidad con la que jugamos, estoy satisfecho", añadió.

Finalmente, el técnico del conjunto nerazzurri conlcuyó de una manera bastante contundente.

"El Real Madrid había hablado de final y ellos no fallan en las finales", esto tras las declaraciones del estratega madridista Zinedine Zidane el lunes en la conferencia previa al juego.





"Es decepcionante porque lo hicimos todo para ganar este partido"



El anotador del primer gol milanista, Lautaro Martínez, se mostró decepcionado este martes tras perder con el Real Madrid en Champions, ya que concretaron un gran partido y "lo hicieron todo para ganar".



"Es decepcionante porque lo hicimos todo para ganar este partido. Estamos molestos porque era un partido que queríamos ganar y hemos tenido ocasiones para ello", declaró el 'Toro' a Sky Sports Italia.

"Hay que levantar la cabeza y seguir mirando hacia adelante. Faltaron detalles, en esta competición son cosas que pasan. Los detalles son la diferencia. Lo haces todo para ganar, pero luego cometemos errores. Debemos tener más cuidado", concluyó.



Lautaro también añadió un dardo debido a lo que se dice de él cuando no cumple ciertas espectativas. "Cuando marcas eres un fenómeno y cuando no marcas eres malo. De lo que estoy seguro es que hago todo para demostrar que estoy al nivel del Inter".