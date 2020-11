Diego Vázquez: “El Cuscatlán es uno de los estadios que más me gusta de Centroamérica, está pintado de azul”

Diego Vázquez ha atendido este día a los medios de comunicación en la previa del Alianza-Motagua este miércoles a las 9:30 pm en San Salvador. El mandamás del conjunto azul espera sacar la victoria y clasificarse a los cuartos de final en Liga Concacaf.

En charla con los periodistas catrachos y salvadoreños, Diego apuntó que conoce muy bien al Alianza y el peligro que los cuscatlecos pueden generar.

“Con mucha ilusión de seguir avanzando en este torneo, lógicamente respetando mucho al rival y bueno esperemos estar muy bien el día de mañana para imponer el fútbol que hace Motagua. Lo hemos enfrentando en este estadio y sabemos que Alianza tiene jugadores de muy buen nivel, más que nos ocupe lo que hagan ellos tenemos que estar más atentos a lo nuestro, creería que haremos un buen partido”.

VER: LA ADVERTENCIA DEL TÉCNICO DEL MANAGUA FC A OLIMPIA

Un comunicador le preguntó si es ventaja que Motagua tenga más partidos jugados que Alianza y eso se refleje en un mejor ritmo, Diego respondió: “Después de estar tanto tiempo parado cuesta volver a comenzar, es positivo porque venimos en ritmo y bueno no sé si estamos en condiciones de jugar dos partidos por semana, no puedo decir si es una ventaja o no tener más partidos, en el verde césped es donde se sabrá”.

Diego Vázquez ha sido por mucho tiempo un hombre que apela a las cabalas, de cara a esta llave disfruta del color que tiene el Cuscatlán; azul.

“Nosotros entramos a este torneo en una condición que no deseamos siendo Honduras 3 y estando primeros en el torneo local, a partir de ahí hay que adaptarse y por eso ahora tenemos que definir de visitante. El Cuscatlán es uno de los estadios que más me gusta de Centroamérica, está pintado de azul y eso le viene muy bien a Motagua”.

Y terminó valorando: “Nosotros estamos para competir e intentar hacer un buen partido mañana ante Alianza, lo del pasado ya pasó. Costó mucho pasar de Comunicaciones, con mucho respeto para el rival pero tenemos la convicción de poder pasar a la siguiente fase. El estilo de Alianza no cambia, es un equipo que maneja bien la pelota y bueno, Motagua también tiene sus cosas”.

Alianza y Motagua se medirán este miércoles a las 9:30 pm, hora de Honduras. El ganador se medirá en cuartos de final ante el vencedor de la serie Olimpia-Managua FC.