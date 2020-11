Presidente del Vida: "Queremos estar en la final, pero si las cosas no se nos dan, tampoco lo veremos como fracaso"

Luis Cruz es un hondureño visionario y con aspiraciones claras en cada proyecto que emprende. Este hombre nacido en San Lorenzo, Valle, pero crecido en la localidad de Punuare, Olancho y que forjó su futuro en los Estados Unidos, está dando de qué hablar en el fútbol hondureño por su gestión como presidente del Club Social Vida.

Su llegada le ha dado un empuje al cuadro ceibeño notable. Se ha sumado como el mayor inversionista en plena pandemia de la Covid 19 y a pesar de toda la crisis que vivimos en el mundo, con su visión y buen manejo, tiene al Vida en una situación que le genera mucha ilusión a él como máximo responsable, al cuerpo técnico, jugadores y lógicamente a la afición cocotera que vive días en medio de la tempestad, de mucho orgullo por su amado club.

Luis Cruz, amante del fútbol, aficionado del Motagua de cuna, pero ahora del Vida por su condición de presidente del club, quiere hacer historia con los Rojos de La Ceiba, pero sabe que esto debe ir paso a paso.

En una extensa conversación con Jenny Fernández a través de un DIEZ Live por medio de nuestras plataformas digitales, el empresario y nuevo dirigente en el fútbol hondureño, repasó punto por punto donde radica el éxito de su equipo hasta ahora en el torneo, sus planes a corto, mediano y largo plazo, y su máximo deseo que espera su cumpla pronto: hacer campeón al Vida, su nuevo amor.

A continuación desgranamos la plática con Luis Cruz en los siguientes aspectos:

Su llegada al Vida

Luis Cruz nos detalla cómo se dio su incorporación al Vida de La Ceiba: "En un principio Víctor Bernárdez me llamó y me dijo que había una posibilidad de que venderían al Vida, llegamos juntos a la negociación, al final no pudimos continuar, pero estoy aquí para hacer un buen trabajo, llenar de alegría a la afición cocotera, que son muchos. Vamos por buen camino, pero no hemos ganado nada".

Además comenta que le llamó la atención para finalmente decidirse e invertir en el fútbol de su país y en el Vida específicamente.

"En La Ceiba y en todo el sector atlántico hay muchos jugadores con un biotipo extraordinario, hay calidad y que esperamos hacer un gran equipo con el Vida. Siempre me ha gustado el fútbol, era aficionado al Motagua, ahora todos somos Vida".

En un principio teníamos pensado comprar un equipo en la segunda división de España, pero hablé con mi amigo Almeyda, que quería hacerlo en mi país, viajó conmigo y tomamos el proyecto. Antes tratamos con el Juticalpa, pero nunca se pudo hacer nada. No nos dieron claridad para hacer el proyecto, si no había interés de su parte, no íbamos a andar rogando, así que no se pudo".

Proyecto cocotero

"Roberto Dip ha sido una persona espectacular, abrió las puertas del club, nosotros manifestamos lo que queríamos hacer para el equipo, nunca tuvimos ningún problema para realizar la negociación. Estamos en un proceso de transición, pero vamos por buen camino. Llevamos varios años trabajando en el fútbol, nos dio la oportunidad el Vida y no la estamos desaprovechando. Estamos en la etapa final de la primera fase. Las decisiones siempre las consultamos con Roberto Dip, él tiene la experiencia necesario, pero en la parte administrativa me corresponden a mí, cuando necesito algo me acerco a él y le pido apoyo".

¿Por qué se decidió por Primi Maradiaga?

"Por la amistad que tenemos con el profesor, creo en su calidad, es un técnico espectacular, lo está demostrando, no tenemos un equipo lleno de estrellas, pero hemos podido amar un grupo con jóvenes y gente de experiencia, y estamos logrando lo que nos habíamos propuesto. El equipo está jugando bien, creemos que el profesor tiene el 100% de este éxito, junto a Nerlyn Membreño, el profesor Leonel Flores, que también ha hecho un trabajo espectacular".

Exigencias para Ramón Maradiaga

"El primer día de la negociación lo llamé, le dije lo que estaba pasando, hablamos hasta las 4:00 de la mañana y me dijo que estaba para apoyarme, nunca hablamos de salario, no me puso condiciones de ningún tipo, siempre ha estado al 100 conmigo desde el inicio y todo está marchando bien".

Las metras trazadas

"En un principio dijimos que queríamos un equipo ganador, que pelearía por el primer puesto, gracias a Dios las cosas van bien, queremos estar en la final, respeto al resto de los equipos, pero creemos en nuestro proyecto y si las cosas no se nos dan tampoco lo veremos como un fracaso porque lo estamos haciendo bien".

Triunfos ante Marathón y Real España

"Muy emocionados porque sabemos lo que significan Real España y Marathón, equipos que deben estar en los primeros lugares, pero lo hicimos bien y gracias a Dios se nos dieron los resultados. Esperábamos nuevamente al Real España, pero no se pudo por el tema del huracán y ha sido reprogramado".

¿Es rentable manejar al Vida en estos momentos de pandemia?

Cualquiera diría que solo un loco se metería a invertir en fútbol en nuestro país y en tiempos de pandemia, pero Luis Cruz cree en este proyecto y es por eso que no dudó a pesar de tener casi todo en contra.

"En estos momentos sin público no es tan fácil, pero sabemos que si hacemos bien las cosas, en enero que podamos jugar con la afición, vamos a garantizar que ellos estén con nosotros apoyándonos. Desde que tomamos el proyecto sabíamos que así iba ser y estábamos preparados para todo.Nosotros tenemos el presupuesto para jugar este torneo y el próximo, sabíamos que no íbamos a tener mucha ayuda por patrocinadores, los estamos buscando, pero por los momentos tenemos garantizado este campeonato y el otro. Esperamos las cosas mejoren. Con todos los temas de bioseguridad y demás, el presupuesto anda por un millón 800 mil lempiras mensuales y lo tenemos garantizado por los momentos".

Refuerzos

"En un principio cuando las cosas no nos estaban saliendo bien, fuimos por Eddie Hernández, pero al final no pudimos llegar a nada porque no tenía el pase. Estamos trabajando en eso. Hoy por hoy somos el equipo más goleador, el trabajo como equipo está saliendo adelante". -En este apartado, Luis Cruz nos cuenta con qué jugador fue más difícil negociar su estadía en el Vida a su llegada como presidente.

"Cuando llegué para el primer partido, solo no estaba arreglado un jugador, me metí a la cancha cinco minutos y le dije al "Mango" Sánchez que íbamos a arreglar su situación, estrechamos la mano y nos pusimos de acuerdo de inmediato. No está ayudando mucho en el torneo".

Por otro lado comenta con respecto a los refuerzos que: "También no puedes hacer inversiones apresuradas, debes calcular las cosas, tener un proyecto desarrollado, no apresurarte. Hay que planificar las cosas para que vayan por buen camino. Siempre lo hemos hecho y gracias a Dios todo marcha bien".

Está satisfecho

El Vida suma 17 puntos en la tabla de posiciones, es líder absoluto del campeonato y comanda su sector norte con tranquilidad. Pese a estos números, Cruz no se excede en emoción y es prudente.

"No hemos ganado nada, tenemos que seguir trabajando, estamos en el primer lugar, nos llena de emoción lo que estamos haciendo.Si ven los partidos del Vida, arrancamos con gran intensidad y así terminamos de la misma forma. Se ha hecho un gran trabajo en lo físico por parte de Leonel Flores, no tenemos lesionados y estamos muy bien".

¿Vida campeón?

"Puede ser en este 2020. Estamos planificando para ver a nuestro equipo campeón, no para estar peleando el descenso. Sería nuestro mayor deseo, confiamos en el plantel, sabemos que debemos seguir trabajando porque no hemos ganado nada".

Enviar jugadores al extranjero

"No soy quién para criticar las administraciones anteriores, pero nosotros tenemos una planificación, si queremos exigir rendimiento debemos brindarle a los jugadores lo que necesitan, antes tenían un problema con eso. Tenemos al día al plantel. La idea que tenemos es poder sacar jugadores al extranjero, tenemos a mi amigo José Almeyda, que se encargará de poder ubicar a nuestros futbolistas. No entiendo por qué le ha costado al Vida negociar bien a sus futbolistas. Habían problemas porque los jugadores se iban libres del club, eso va a cambiar".

"Ahora mismo tenemos varios jugadores con proyección, Quayé que está jugando un gran torneo, Dennis Meléndez, Luis Palma, que está dando todo, haciendo goles, son jugadores con condiciones y por su edad es importante darles seguimiento para poder llevarlos al extranjero".

Manejo de la Liga Nacional

"Falta apoyo para los clubes pequeños en la Liga. Sería importante que todos los clubes pequeños nos uniéramos para vender publicidad, derechos televisivos. La Liga no está tan solvente en estos momentos por la crisis, pero la organización no me parece que esté mal, aunque debería ser más equitativa para todos los equipos. Sobre esa iniciativa no hemos hablado todos los presidentes de los equipos pequeños, pero si sería bueno poder lograrlo porque nos beneficiaría a todos nosotros".

Proyectos ambiciosos (sede y estadio)

"Queremos terminar el tema de la sede, esperamos llegar a un acuerdo, si no en enero comenzaremos a fabricar nuestra propia sede. Es un enredo, no quiero problemas ni entrar en discusión con nadie. Si las cosas no salen, arrancamos nuestra propia sede, en otra área, fuera de la ciudad", cuenta Luis Cruz, que dice no solo quieren lograr cosas importantes en lo deportivo con el Vida.

Además comenta sobre los planes que tienen para el estadio Municipal Ceibeño: "En un principio hemos platicado para hacer los camerinos y dos palcos presidenciales en el estadio, pintarlo todo es otra de las ideas, pero estamos esperando para que nos liberen de impuestos, porque sería lo más justo, si se logra yo envío todo y arrancar el proyecto en el estadio. Es una inversión de unos 5,6 millones de lempiras en total".

Huracán Eta y la situación de su equipo

"Hemos estado en contacto porque uno de nuestros jugadores tuvo un percance en su vivienda, hablamos con él para brindarle el apoyo y decirle que estábamos con él y su familia al 100%. He hablado con todos y está todo bien, aparte de Contreras, que al final se fue donde su familia para estar junto a ellos. Gracias a Dios todo está bajo control, esperando que la situación vaya mejorando con respecto al huracán y podamos jugar el domingo".

En corto con Luis Cruz

Jugador más caro:

No sé quién es el más caro, no soy el gerente, pero hay dos o tres jugadores que andan por los 60 mil lempiras mensuales.

¿No se reforzarán?

Los jugadores que nosotros tenemos están haciendo un trabajo espectacular, creemos en esta plantilla, tienen nuestra confianza y estamos aquí para apoyarlos.

El mejor jugador:

Me ha gustado Argueta, lo vi en los entrenamientos, inició de suplente y ahora se apoderó de la posición. Los Meléndez, Palma, tenemos varios jugadores que están a un gran nivel.

Relación con la plantilla:

Me llevo muy bien con todos, comparto cuando estoy en La Ceiba, salimos a cenar, los invitamos a almorzar. No deben haber barreras, si ellos tienen problemas y nos los hacen saber, nos encargamos porque para eso estamos al frente del club.

Objetivo claro:

Les pedimos que se mantengan en el primer lugar, estar en la liguilla, ser parte de la fiesta final, que demos todo porque aún no hemos ganado nada.