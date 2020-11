Pedro Troglio detalla que han preparado penales por si toca ante Managua: “Los practicamos siempre”

Pedro Troglio brindó conferencia de prensa este miércoles previo al juego del jueves por la noche (9:30 pm) ante el Managua FC de Nicaragua. El DT de Olimpia comentó que la cancha del Nacional de momento se encuentra en buenas condiciones y que han practicado penales si el duelo no se define en los 90.

“Llegamos bien, después de un triunfo importante que es el clásico. Cada rival merece el respeto que merece, llegamos muy bien en lo físico y bueno enfrentamos a un equipo que viene contento y feliz por haber hecho algo histórico. Vamos a cuidarnos, Olimpia tiene la obligación de ganar siempre, ojalá que no haya mucha más lluvia y esperemos que el espectáculo sea bueno y no como el de ayer por la cantidad de agua que cayó en San Pedro”.

A Troglio le consultaron qué tanto conoce al Managua FC, él fue sincero y detalló que ha visto los últimos tres o cuatro partidos tanto en liga como a nivel de Concacaf.

“Lógicamente que uno no está conectado con el fútbol de otro país, claramente que vimos la fase anterior contra el FAS para tener a los dos equipos estudiados y a partir de ahí hemos conseguido los videos de los últimos partidos de Managua, a partir de ahí mostrarlos a los jugadores y saber cuáles son los puntos fuertes. Tenemos claro cómo juegan y eso se lo hemos ido transmitiendo a los jugadores, salvo Paz y Álvarez que están golpeados todos están bien”.

Acerca del estado de la cancha del Nacional, esbozó: “Hasta ahora el campo de juego acá está en buenas condiciones, no sabemos de aquí a mañana pero ahora mismo el campo está jugable mil por mil, está impecable. Como equipo podemos jugador de distintas maneras, veremos mañana la condición del campo y ahí en el transcurso del día veremos cómo jugaremos. La lluvia es algo que no imaginaba, mañana cuando entremos al campo y veamos la condición se verá, esperemos que no tengamos que hacer un juego como el que se dio en San Pedro Sula”.

Para finalizar, Pedro Troglio dijo que han practicado penales en el entrenamiento por si no define el cotejo en los 90 minutos, algo que ellos no quieren.

“Penales los practimos siempre y bueno, a mí la verdad me gusta jugar el fútbol sin importar si es en una piscina o en un campo de juego. Claramente que a veces para el espectáculo se requiere una buena cancha y al menos de momento está bueno. No es lo mismo patear un penal en el entrenamiento que en un partido, me pasó en el Mundial del 90 que junto a Maradona pateamos penales en el entrenamiento y al siguiente día ambos fallamos. Siempre hacemos torneos de penales y los jugadores están preparados”.