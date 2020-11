Champions: Barcelona busca recuperar la confianza ante un Dinamo de Kiev que va por el batacazo

El Barcelona recibe este miércoles a un Dinamo de Kiev, diezmado por el covid-19, en busca de tres puntos que le afiancen como líder del grupo G de la Liga de Campeones, tras su última victoria sobre la Juventus.

El equipo azulgrana comanda la llave con tres puntos de ventaja sobre el equipo italiano y cinco sobre su rival ruso y el Ferencvaros, tercero y cuarto, respectivamente.



Tras dos victorias frente al Ferencvaros y la 'Juve', un nuevo triunfo mantendría cómodamente asentado en la punta de la tabla a un Barça, que está viviendo mejor en Europa que en su campeonato doméstico.



Mientras en el torneo continental, el Barça cuenta sus partidos por victorias, en LaLiga, acumula cuatro partidos sin conocer el triunfo, de ellos dos derrotas para figurar en 12ª posición de la clasificación liguera.



Tras el último empate 1-1 con el Alavés el sábado, el técnico Ronald Koeman se mostró especialmente preocupado por la falta de eficacia, a pesar de generar siempre muchas ocasiones.

- 'Más rendimiento' -

"Estoy preocupado sobre todo por el rendimiento arriba. No es tema de actitud ni de concentración, pero sí que hay que marcar más goles. Ese fue el problema contra la Juventus y hoy", dijo Koeman a la televisión del Barça tras el encuentro contra el Alavés.



"Me gusta la actitud (del equipo), cómo trabaja, las ganas que veo, lo que no me gusta es que tenemos que sacar más rendimiento, creamos ocasiones claras, pero fallamos", insistió este martes Koeman en rueda de prensa.

En la baja efectividad del equipo azulgrana puede pesar el bajón de Leo Messi de cara al gol.



El astro argentino sigue siendo el catalizador del juego ofensivo barcelonista y una pieza clave en el ataque, pero en ocho partidos oficiales, sólo ha visto puerta en tres ocasiones y las tres de penal, aunque asistió en otras cuatro dianas.

- 'Tener más acierto' -

"Estaría más preocupado si no tuviéramos ocasiones, pero de cara al gol hay que tener más acierto", aseguraba Koeman, que podría recuperar para este encuentro al portero Marc André Ter Stegen.



"Lleva casi una semana entrenando con el equipo, un poco menos, y lo vemos bien. Ha estado un tiempo fuera. Mañana por la mañana tendremos nuestro último entrenamiento y veremos", añadió



El meta alemán ya está repuesto de la operación de rodilla, a la que se sometió a mediados de agosto.

El Barça tiene el miércoles una nueva oportunidad de enderezar su punto de mira y seguir firme al frente de su grupo ante un Dinamo de Kiev, plagado de bajas por el nuevo coronavirus.



"Ya vimos que el Shakhtar (Donetsk) tuvo bajas y ganó al Real Madrid" hace dos semanas, advirtió, no obstante, Koeman.



El equipo ucraniano llegó a Barcelona con hasta nueve ausencias por covid-19, entre ellos los dos primeros porteros, a los que hay que unir las bajas de otros tres jugadores lesionados y el sancionado capitán Serhiy Sydorchuk.



El Dinamo de Kiev, que tenía previsto pasar nuevas pruebas de coronavirus en la mañana de este martes, sólo cuenta con el mínimo necesario de 13 jugadores de la lista A para el partido contra el Barcelona.



Tercer clasificado del grupo, el Dinamo de Kiev perdió en su estreno con la Juventus (2-0) y empató con el Ferencvaros (2-2) por lo que una victoria aún podría mantenerlo en la pelea por la clasificación para la siguiente ronda



Acosado por las bajas, el equipo del técnico Mircea Lucescu probablemente buscará cerrar filas y esperar sus oportunidades al contraataque.



Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Griezmann, Messi, Dembélé - Fati. Entrenador: Ronald Koeman (NED)



Dinamo de Kiev: Neshcheret - Kędziora, Zabarnyi, Popov, Syrota - Shepeliev, Andriyevskiy - Tsygankov, Buyalskiy, De Pena - Supryaha. Entrenador: Mircea Lucescu (ROM)



Árbitro: Michael Oliver (ENG)