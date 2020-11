Olimpia-Managua: Pese a la alerta roja decretada en Honduras, la Concacaf aún no suspende el partido

La condiciones climáticas en la región centroamericana sigue siendo afectada por la tormenta tropical ETA, pero pese a ello, la actividad deportiva organizada por la Concacaf no se suspende hasta el momento.

El partido entre Olimpia y Managua FC está programado para mañana a partir de las 9.30 de la noche, pero durante este día ha llovido sin parar en Tegucigalpa y eso podría poner en riesgo el desarrollo del mismo.





Las autoridades de COPECO decretaron alerta roja en todo el territorio hondureño, pero pese a ello, la Concacaf no toma una determinación sobre este duelo los leones del Olimpia y el Managua FC.



"Concacaf continúa monitoreando las condiciones climáticas adversas en algunos países de Centroamérica. Se proporcionará una actualización adicional si es necesario", cita el comunicado de la Concacaf.



La autoridades de este organismo no suspendieron el juego de ayer entre el Marathón y el Antigua FC, mismo que se disputó en suelo catracho y las condiciones del terreno de juego no eran las mejores.





El estadio Nacional en los últimos años tuvo una mejoría en su drenaje, pero la gran cantidad de agua que está cayendo en la capital podría ponerlo en riesgo que no tenga las mejores condiciones.



La única reprogramación que ha hecho oficial la Concacaf fue el Saprissa ante Municipal y es por situaciones de contagios de Covid-19 y no por el estado de alerta que hay en la región.