Motagua supera al Alianza en los penales y se mete a los cuartos de la Liga de Concacaf

Un Motagua épico, contra todo, logró clasificar a los cuartos de final de la Liga de Concacaf tras superar al Alianza desde el punto penal.

Los dirigidos por Diego Vázquez estuvieron cerca de la eliminación en el estadio Cuscatlán, pero un tanto de Héctor Castellanos les dio vida y llevó el partido a los penales, donde el equipo catrachó encontró la figura de Rougier.

Sin duda Motagua fue mejor durante la mayor parte del partido. Al minuto 22, Rubilio Castillo estuvo a punto de anotar después de un centro de Kevin López. El ariete cabeceó a placer pero el arquero evitó la caída de su meta.

Pero este solo era un aviso. Un minuto después, Motagua tuvo la más clara del primer tiempo. Centro por bajo de Kevin López que desvió Gonzalo Klusener, en el segundo palo llegó Walter Martínez, pero remató desviado cuando tenía toda la portería abierta.

El azul estaba muy cómodo en el estadio Cuscatlán, pero no estaban siendo contundentes.

LA CONTROVERSIA ARBITRAL

En la parte del complemento llegaron las emociones y también la polémica arbitral.

La primera acción importante del segundo tiempo fue para Motagua de nuevo. Kevin López perdoóa en el mano a mano con el portero del Alianza que desvió el balón con la punta de su pie izquierdo. Y otra vez estaba faltando contundencia en el equipo de Diego Vázquez.



Héctor Castellanos fue la gran figura de Motagua tras marcar el gol del empate que llevó el juego a los penales.

La polémica se hizo presente en el minuto 51. Un penal claro contra Kevin López no fue sancionado por el árbitro John Pitti de Panamá. Fuerte barrida sobre el hondureño y el jugador del Alianza no tuvo contacto en ningún momento con la pelota. Diego Vázquez no lo podía creer en camerinos.

Y el penal que sí se sancionó fue el de Marcelo Santos sobre Cienfuegos del Alianza. El lateral de los águilas se barrió y se llevó de encuentro al rival. La acción fue bien cobrada, pero también debió sancionarse la falta sobre Kevin López.

Dos minutos después, Rodolfo Zelaya marcó el 1-0 desde el punto penal y parecía que todo estaba definido.

Motagua se fue al frente con todas sus piezas y encontró la justicia al minuto 90. Héctor Castellanos se fue al ataque y con un potente zurdazo encontró el 1-1 ante el Alianza, mandando el partido a los penales.

Tal como pasó en el partido ante Comunicaciones, Motagua consiguió el pase desde el punto penal y logró clasificar a los cuartos de final de la Liga de Concacaf.

Por Motagua solo falló Kevin López, mientras que Rougier fue figura atajando dos lanzamientos. El penal definitivo lo convirtió Rubilio Castillo y ahora Motagua espera en los cuartos por el Olimpia de Pedro Troglio o el Managua FC.



Motagua clasificó a los cuartos de la Liga de Concacaf superando en penales al Alianza.

ALINEACIONES

Alianza: 25. Mario González; 4. Iván Mancía, 15. Jonathan Jiménez, 28. Rudy Clavel, 19. César Flores, 20. Bryan Tamacas; 11. Juan Carlos Portillo, 6. Narciso Orellana, 21. Marvin Monterroza; 7. Oswaldo Blanco, 23. Michell Mercado.

Motagua: 19. Jonathan Rougier; 12. Marcelo Santos, 5. Marcelo Pereira, 2. Juan Pablo Montes, 7. Emilio Izaguirre; 16. Héctor Castellanos, 6. Reinieri Mayorquín, 34. Kevin López, 8. Walter Martínez; 9. Gonzalo Klusener, 29. Rubilio Castillo.

Estadio: Cuscatlán.

Árbitro: John Pitti (Panamá).