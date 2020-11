Liga de Concacaf 2020: partidos por completar y clasificados a cuartos de final

La Liga de Concacaf Scotiabank 2020 (SCL) continúa su gala este jueves con varios encuentros como protagonistas por los octavos de final de la competencia en curso.

La jornada iniciará hoy con el encuentro entre Waterhouse y Arcahaie a las 5:00 pm.

Luego le seguirá Saprissa ante Municipal (juego que estaba pactado a disputarse ayer), pero fue pospuesto para esta noche a las 7:15 pm.

Finalmente, Olimpia enfrentará a Managua a 9:30 pm.

JUEGOS A DISPUTARSE ESTE JUEVES 05 DE NOVIEMBRE

Waterhouse vs Arcahaie 5:00 pm

Saprissa vs Municipal 7:15 pm

Olimpia vs Managua 9:30 pm

EQUIPOS CLASIFICADOS A CUARTOS DE FINAL

Hasta el momento, Concacaf no ha definido fechas para estos encuentros, sin embargo, ya cuenta con tres equipos clasificados en donde hay dos representantes hondureños:

Jorge FC

Motagua

Marathón