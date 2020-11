Georgina Rodríguez sorprende con su desconocida faceta en un reallity español; la gente no lo podía creer

Georgina Rodríguez participó en el reallity Mask Singer que se emite en España y fue la primera eliminada de la competición a pesar de que sorprendió a muchos con su desconocida faceta.

Georgina subió la temperatura en el nuevo capricho de CR7

Dicho programa se trata sobre mostrar su talento en el canto frente al público y jurado mientras están disfrazados para no ser renocidos. Su identidad solamente se revela cuando estos pierden, tal como le sucedió a la pareja de Cristiano Ronaldo.

La modelo interprestó el tema 'Si por mí fuera' del artista Beret y lo hizo tan bien que muchos usuarios en redes sociales reclamaron que su versión pueda escucharse en alguna plataforma de música. Pero lamentablemente para ella, no logró convencer al jurado por lo que fue eliminada del evento.

Georgina saltó con un disfraz de león que ocultaba su identidad y se escuchaba que aquella voz que salía del traje era nada menos que la suya. ''Les di muchas pistas'', señaló la española al conductor de Mask Singer.

Georgina Rodríguez muestra todas su s curvas bajo el agua

A medida que avanza el concurso los participantes tienen que desvelar algunos detalles para que el jurado y la audiencia puedan ir descubriendo de quiénes se tratan.

Enamorada con CR7

Luego de abandonar el estudio, y cantar una vez más el tema a pedido de la gente, Rodríguez expresó que pese a ser la primera eliminada, se llevó una gran experiencia. ''Me han encantado los disfraces, las actuaciones, las voces, no me esperaba que encajasen también".

Con respecto a Cristiano Ronaldo, padre de su hija, Alana, afirmó estar ''muy enamorada'' y ''muy feliz'' con el jugador en Turín.