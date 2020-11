Roby Norales relata que "nos tiramos a nadar como once cuadras" para sobrevivir durante la tormenta Eta

Los efectos causados por la depresión tropical Eta en su paso por Honduras fueron severos. La primera semana de noviembre del 2020 será recordado como días grises llenos de zozobras entre la población de la zona norte.

Una de esas áreas afectadas, tuvo lugar en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, en donde al futbolista Roby Norales le tocó vivir una historia paralela a la de colegas como Ángel Tejeda, Bayron Méndez, Luis Palma, Juan Contreras, Jhow Benavídez, Getsel Montes o Maikel García.

Roby junto a su familia, permaneció al menos 48 horas sobre el tejado de su vivienda en La Lima desde el pasado miércoles 04 de noviembre, pero ante la demora por el rescate se vio obligado a saltar al agua en busca de su sobrevivencia.

En relato a DIEZ, Roby Norales detalló cómo fue su experiencia en las últimas horas.

"Vine de Tegucigalpa, hice una parada acá donde mi primo (en La Lima) antes de regresar a La Ceiba, pero el lunes por la noche cuando comenzó el aguacero y llegar al miércoles, cuando me levanté como las 5 de la mañana la casa ya estaba inundada", comenzó relatando con signos de algarabía.

Y agregó: "Mi primo me gritó para ayudarle, pero no logramos rescatar nada. Apenas me dio chance de agarrar mi mochila, el celular y cargador, lo tiré al techo".

Según recordó el exjugador de Platense, "cuando me levanté de la cama, el agua estaba por llegarme al pecho. En un minuto se llenó hasta el techo".

Norales permaneció en el techado junto a cinco niños y cinco adultos hasta que la ayuda finalmente llegó en horas de la madrugada.

"Había cinco niños y cinco adultos. Mi cuñada se fue con ellos como a las dos de la mañana", reveló.

Eso sí, en el traslado los niños y mujeres eran prioridad y después de varias horas "estuvimos llamando y llamando, pero no llegaban. A nosotros no nos fueron a rescatar", así que "nos tiramos nadando como once cuadras.

Después de este corto sobresalto, la familia de Norales está en tierra firme y fuera de peligro, salvo sus pertenencias al perderlo todo en su hogar.

REGISTROS

Las autoridades hondureñas registraron al menos 23 muertos debido a los torrenciales aguaceros, además se reportan cientos de desaparecidos.