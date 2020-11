Fundación hondureña denunció obstáculos de la Policía Militar para entregar víveres en San Pedro Sula

La Fundación "Patechucho" denunció este domingo la retención de sus vehículos con donaciones para las personas afectadas por la depresión tropical Eta en la zona norte de Honduras.

Esta mañana trasladaban dos furgones con víveres desde Tegucigalpa con rumbo Cortés, sin embargo, la Policía Militar les detuvo en el peaje situado en Siguatepeque.

Los organizadores dejaron en manifiesto a través de las redes sociales que les querían decomisar la ayuda o unirse a la causa en nombre del Gobierno de Honduras.

"Los militares no nos dejan pasar los donativos para los albergues de San Pedro Sula, simplemente porque ellos dicen que tienen que coordinar la llegada. La idea es que la entregue el pueblo, porque el pueblo la donó. Dicen que no nos dejarán pasar si no vamos con ellos", exclamó indignado uno de los colaboradores de la fundación Patechucho.

La carga que llevaban a beneficio de los residentes en áreas afectadas, fue producto exclusivamente donado por la población.

Durante la discusión hubo momentos de tensión, la Policía Nacional accedía al paso del mismo, pero no la entidad militar. Finalmente, después de varias horas varados la fundación hondureña logró pasar el retén y distribuir los víveres en las zonas asignadas.

