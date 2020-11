OFICIAL: Orlando, la sede del Olimpia-Impact Montreal por la Liga de Campeones de Concacaf

Ya es oficial. Orlando es la sede que ha elegido la Concacaf para disputar lo que resta del certamen de la "Concachampions", donde Olimpia buscará cerrar el pase a las semifinales ante el Montreal Impact.

El estadio Exploria será el estadio donde se disputarán todos los partidos de la Liga de Campeones de Concacaf, es decir, desde los cuartos de final hasta la gran final.

"Concacaf ha anunciado que el Exploria Stadium, casa del Orlando City SC de la MLS y del Orlando Pride de la NWSL, será la sede de los partidos finales de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2020 (SCCL). La principal competencia de clubes de la confederación se reanudará con los cuartos de final, semifinales y una final centralizada en Orlando, del 15 al 22 de diciembre", dice el comunicado lanzado por la Concacaf.

Olimpia venció 1-2 al Impact Montreal de Romell Quioto en el juego de ida y ahora intentará meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones de Concacaf. Estos juegos de cuartos se disputarán el 15 y 16 de diciembre.



El estadio Exploria de Orlando será la sede de los partidos de la Liga de Campeones de Concacaf.

Cuartos de final: Estadio Exploria, Orlando, 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul (partido único)



Semifinales: Estadio Exploria, Orlando, 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal



Final: Estadio Exploria, Orlando, 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

A PUERTA CERRADA

El Estadio Exploria es una de las principales sedes de la MLS y la NWSL. Es un estadio de fútbol que incluye una superficie de juego de césped natural de alta calidad y excelentes instalaciones para los equipos. Además, es un estadio moderno (inaugurado en el 2017) que cuenta con excelentes instalaciones para los socios de derechos y la Confederación, permitiendo que Concacaf y los clubes entreguen un producto de clase mundial a los aficionados en sus casas.

Para reanudar esta importante competencia, Concacaf ha desarrollado nuevas y extensas regulaciones de la SCCL para garantizar la entrega de un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores, personal del equipo y oficiales que participarán. Esto incluye un frecuente proceso de pruebas de COVID-19, antes y durante la competencia, y protocolos de salud y seguridad que se aplicarán estrictamente. Concacaf trabajará con el Estadio Exploria para garantizar que el alto nivel de medidas de salud y seguridad que operan actualmente en el estadio para los juegos de la MLS estén en lugar para los partidos de la SCCL.

Concacaf ha tomado la decisión de que estas rondas finales de la SCCL 2020 se jugarán a puerta cerrada. Se están llevando a cabo conversaciones con los socios de derechos de la Confederación para garantizar que todos los partidos estén ampliamente disponibles para que los aficionados de la región los sigan y disfruten.