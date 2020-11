Orlando Ponce: Ahora se abre el horizonte para que Olimpia conquiste el tetracampeonato de Concacaf

Lo mejor que pudo haberle pasado al Olimpia, es la decisión de última hora de la Concacaf, consistente en finalizar, del 15 al 22 de diciembre, en la burbuja de Orlando, Florida, lo que resta de la champions.

Podrá resultar descabellado o absurdo para algunos pensarlo, pero en una sola sede y a muerte súbita, las posibilidades son más parejas para todos los involucrados, en el escenario de quedarse con el título y los pases al próximo Mundial de Clubes.

Los albos que se debaten en los tres frentes, torneo local, liga Concacaf y la champions, con opciones para el triplete, deberán primero asegurar su boleto para semifinales, en la llave que tienen encaminada 2-1, saldo a favor, en ida de cuartos, ante el Impact Montreal de Canadá, donde milita el artillero Hondureño Romel Quioto.

Con la ventaja, los merengues pueden hasta perder por 1-0,ya que marcaron dos goles de visita, en el caso de una derrota de 1-2, todo se definiría en lanzamientos desde el punto penal.

De lograr su pase contra el Impact Montreal, el león debería enfrentar al vencedor de la llave Tigres de México vrs Nueva York City, de los Estados Unidos, que gana por ahora, en condición de visita, el equipo dirigido por Ricardo Ferreti, con saldo de 1-0.

Todo apunta que los felinos de Nuevo León serán los clasificados a la ronfa semifinal, con una de las escuadras de más inversión en el fútbol mexicano, aunque sin éxitos internacionales, contrario a su rival de la región, el Monterrey.

Tigres, probable rival del Olimpia, incluso deberá disputar un repechaje, en la liga mexicana,al haber ocupado el sexto lugar en la clasificación del torneo

regular.

El otro semifinalista saldrá del cuadro que integran el América frente al Atlanta y el Cruz Azul de México contra Los Ángeles F C, de la estrella mexicana Carlos Vela.

Los de Coapa ya ganaron 3-0 el primer partido, por lo que tienen el boleto en la bolsa, mientras que los angelinos y cementeros definirán su destino en un solo juego en el estadio del Orlando City,en una llave por excepción

En el marco de las hipótesis, el América debería medirse en semifinales al Cruz Azul, por lo que se aseguraría un mexicano en la final.

La final, programada para el 22 de diciembre, podría deparar una final entre equipos mexicanos, o romperse el molde, en el caso que el Olimpia elimine a los Tigres.

Los merengues entraron en el radar de los favoritos, después de eliminar espectacularmente en octavos de final al Seattle Sounders y derrotar a domicilio al Impact de Tierry Henry, en la apertura de los cuartos de final, y a medida avanza la vara va subiendo

En las dos eliminatorias, el Olimpia ha mostrado mucha fortaleza mental, para salir de los avatares que ha tenido, con una buena solidez defensiva y contundencia en ataque,armas que le avisan a los Tigres del francés André Pierre Guinac, en el caso de una hipotética confrontación.

Si recordamos, el Olimpia conquistó su primera estrella de la Concacaf, en el 72,después de doblegar al Toluca de México y al Robbin Hood de Surinam, ; en el 88 la segunda tras vencer en un doble choque en Honduras al Defence Force de Trinidad y Tobago.

En 2017, el rey de copas, logró la primera edición de la Liga Concacaf, al vencer al Santos de Costa Rica.

Pero hablando de eventos a una sola sede, en el 2001, no hay un olimpista que no recuerde los triunfos ante el Pachuca, 4-0 y Toluca, 1-0,que lo clasificaron al Primer Mundial de Clubes, certamen que al final no pudo realizar la FIFA, todo eso se vivió igual en una sola sede, en Los Ángeles California

Postdata:

¿Será que con Pedro Troglio se acaba el imperio de los equipos mexicanos, en los torneos de Concacaf, y con el Olimpia se rompe el mito?