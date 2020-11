El nuevo mensaje del presidente Bukele al pueblo hondureño que aclara si vendrá o no al país

El Salvador envió el pasado domingo alimentos para los miles de damnificados que dejó el ciclón Eta en Honduras, iniciativa que tomó el presidente de este país centroamericano, Nayib Bukele.

"Ayuda para Guatemala y Honduras, en camino (...) de parte de sus hermanos salvadoreños", anunció el mandatario en Twitter.

Ver: Así recibieron en Honduras la ayuda enviada por Bukele

El lunes en horas de la noche, muchos hondureños salieron a la calle para aplaudir y dar un tremendo recibimiento a los alrededor de 60 camiones salvadoreños que llegaron con la ayuda.

"Bukele, Bukele...", gritaban los hondureños que ondeaban banderas de Honduras y El Salvador, en agradecimiento al presidente del país vecino, Nayib Bukele, por el envío de la ayuda.

Lo curioso de todo fue que Bukele mandó un mensaje a los hondureños tras ver las imágenes de todos dando las gracias por el envío de alimentos. Hasta dio a entender que vendría al país.

"La gente sigue en las calles de Honduras, celebrando y saludando a nuestro camiones. ¿Qué acabamos de despertar en Honduras?", fue el primer mensaje de Bukele.



Los hondureños dieron las gracias a Bukele en las calles por la ayuda enviada el pasado lunes.

Y agregó: "Ya no sigan, que estoy a punto de ir en helicóptero y aterrizar ahí", expresó Bukele.

LO ACLARA

Hoy, Nayib Bukele ha mandado otro contundente mensaje al pueblo hondureño para hacer una aclaración, ya que surgió una información sobre que el presidente de El Salvador llegaría a territorio catracho.

"Me informan que hay mucha gente en las afueras del Estadio Rubén Deras, en Honduras, esperando que llegue", inicia Bukele en su cuenta oficial de Twitter.

"Me encantaría ir, la energía de mis hermanos hondureños contagia a cualquiera. Pero no sé de donde salió esa información. No tenemos ningún evento planificado en Honduras", aclaró Bukele.