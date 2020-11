Así inició todo: ¿Por qué Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele no tienen una buena relación?

El Salvador, a través de su presidente, Nayib Bukele, fue uno de los mayores aliados de Honduras luego del Huracán Eta que lastimó con fueza la zona norte del país, al enviar una gran cantidad de donaciones para las personas afectadas.

No obstante, esa colaboración no sentó las bases para la construcción de una relación entre los mandatarios de ambas naciones, Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele, quienes no sostienen ningún tipo de nexo personal.

¿Por qué no tienen una buena relación?

Mientras que Juan Orlando Hernández lleva seis años como Presidente de Honduras, luego de mantenerse en el cargo tras una controvertida reeleción, el jerarca de El Salvador, Nayib Bukele, tomó posesión en junio de 2019.

Pese a que JOH felicitó a Bukele por su triunfo en las elecciones, desde antes de la llegada a la silla presidencial salvadoreña, Nayib ha hecho fuertes críticas al sistema de gobierno de Juan Orlando.

De hecho, para la puesta de cinta del gobernante cuscatleco no fue invitado JOH, junto a Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, y el Jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, a quienes tildaron de dictadores.

En declaraciones a medios salvadoreños e internacionales, Bukele no ha escatimado los términos en contra del jerarca hondureño, al mencionar que se ha "autoimpuesto" y que están en el poder "a la fuerza" y "a costa de muchos muertos".

Aunque Juan Orlando Hernández nunca ha emitido algún comentario como respuesta a las acusaciones de Nayib Bukele, otros miembros del gabinete hondureño sí se han referido a lo expuesto por el presidente salvadoreño.

Con el transcurso del tiempo la posibilidad de una relación entre los mandatarios ha ido en disminución. Prueba de ello fue la reciente ayuda del pueblo cuscatleco al hondureño, que fue recibida con algarabía en las calles por cientos de catrachos, pero que no fue público el agradecimiento de JOH hacia Bukele.

De esta manera, y aunque las relaciones económicas entre Honduras y El Salvador no se han visto afectadas, sin duda que el distanciamiento marcado entre los presidentes es un punto importante en Centroamérica.