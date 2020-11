El drama de Ángel Tejeda para sobrevivir al huracán Eta: “Lo perdí todo, gracias a Dios pude salir con vida”

Seguir a @kelvincoelloHN

Ángel Gabriel Tejeda le hizo honor a su primer nombre. Se vistió de héroe en La Lima, Cortés y pudo ayudar a sus vecinos a salir con vida de las inundaciones. Narra a DIEZ los detalles más tenebrosos que vivieron durante dos días sobre el techo de su vivienda para sobrevivir a las terroríficas inundaciones que provocó el huracán ETA.

Tejeda no solo fue el héroe del último título del Real España, ahora su nombre se ha hecho más famoso entre sus vecinos porque decidió enviarlos primero a todos a salvo para luego salir. Pudo haber abandonado el techo de esa casa en helicóptero y no lo hizo, prefirió quedarse a dormir en un camión abandonado hasta que llegaron por él.

“Esto me deja una enseñanza de que es mejor prevenir que pasar lo que viví porque al final me pongo a pensar que pude evitar lo que pasó; salir, irme a otro lado, pero uno piensa en la familia y amigos. Me tocó estar allí y la verdad que fue algo muy triste y lamentable”, inicia comentando Ángel Tejeda, el héroe de la Oro Verde de la Lima.

Tejeda cuenta cómo fueron los momentos más tensos que vivió. Cómo el instinto de sobrevivencia lo llevó a refugiarse en el techo de su casa y lo que hizo por lo niños que vivían junto a su vivienda cuando fueron sorprendidos por las fuertes corrientes de agua que dejó el desbordamiento del río Chamelecón.

El delantero del Real España, Ángel Tejeda, quedó tres días sobre el techo de su casa tras la llena de la ciudad de La Lima, Cortés.

“Me tocó ver la forma en cómo se inundaban las casas, miré como entraba el río por las calles, se inundó mi carro y lo perdí. Lo más triste fue cuando cayó la noche, el frío, los zancudos, no teníamos qué comer y en la terraza donde estábamos con la familia tuvimos que ayudarla, buscamos la manera de cómo los niños podían dormir, buscamos cobijas. Me tuve que meter a buscar cobijas con el agua al pecho, pero lo hice por ellos, los niños, por esa familia y me tocó dormir en el techo con una camisa, tapándome de los zancudos y cubriéndome del frío. Eso fue lo más duro”, recuerda el atacante.

LOS QUE LE ACOMPAÑARON EN EL TECHO

Nunca estuvo solo, se hicieron todos los vecinos un solo nudo para poder sobrevivir. Tejeda, al ser un deportista, está físicamente en condiciones para siempre ir adelante, eso lo hizo ser uno de los primeros en ayudar a los niños y mujeres a subir al techo de la casa.

“Tenemos unos vecinos que intentaron salir pero todo fue muy rápido, se llenó rápido de agua la colonia. De 9.00 a 9.30 am todo estaba arriba. Decidimos que teníamos que subir a la terraza. Éramos dos niños de 14 y 15 años, dos niñas de un año, uno de siete, más los papás de ellos. Nos subimos todos, son vecinos que son muy queridos. Me llenó de felicidad que ellos se pudieran salvar”, comentó el jugador aurinegro.

El delantero Ángel Tejeda celebrando un gol con la camisa del Real España besando el escudo.

Real España emitió un mensaje de alerta en sus redes sociales cuando se enteraron que el futbolista estaba en una zona inundada. El jugador cuenta que intentó llamar pero su aparato móvil perdió la señal y se le descargó la batería. Una vecina que estaba en el techo junto a él, fue la que puso el llamado para que fueran a buscarlo.

“Mucha gente se quedó sin teléfono, muchos lo perdieron. Yo me quedé sin señal de cobertura porque se fue la energía. No había manera de comunicarnos, la única manera de hacerlo era por medio de un teléfono de la vecina que estaba arriba del techo con nosotros que tenía señal. Ella lo que hizo fue que la familia publicó los números nuestros y pusieron que yo estaba allí con ellos y varios compañeros como Devron García, Patrick Palacios, Elison Rivas, Allans Vargas… me llamaron para ver cómo estaba, les dije que bien aunque estaba en una condición no favorable”, recalca.

Tejeda no solo fue un héroe para sacar a sus vecinos de las garras del furioso río Chamelecón, también se fajó la vida, bajando al agua para buscar comida en medio del lodo y así evitar que los niños sufrieran. Se las ingenió para subir una estufa al techo junto a su primo.

“En el momento que se llenó, tuvimos la certeza y la fortuna, todo lo hace Dios porque sabía que necesitaríamos de esas cosas. El agua llegó hasta la mitad de las casas. Había dos refrigeradoras, la de mi vecino y la de la casa de mi primo. Las refrigeradoras se dieron vuelta pero quedaron con las puertas hacia arriba, en eso de las 7.00 y 8.00 de la noche, decidí bajar y encontré agua, jugos, queso, mortadela, huevos que quedaron buenos. Los subí y pudimos conservar una estufa de gas que subimos arriba y gracias a Dios funcionaba. La encendimos con un chispero y pudimos comer, beber agua… lo que no podíamos era salir porque la corriente de agua era muy fuerte”, relata.

LE DIJO NO AL RESCATE EN HELICÓPTERO

El delantero aurinegro pudo salir en helicóptero junto a otras familias, pero eran demasiado y prefirió que lo hicieran las mujeres y niños. Se quedó y eso significó que al bajar del techo le esperara otro drama, no podían cruzar porque las aguas seguían muy bravas y le tocó dormir una noche en un carro.

“Gracias a Dios la vecina por medio de una prima consiguieron un helicóptero donde ellas pudieron salir. Ese día el agua bajó dos pies y cinco pulgadas, pero decimos quedarnos con mi primo y aprovechar que el agua bajara hasta los tobillos para sacar el lodo de las casas. Cuando el agua bajó, ellas se fueron el helicóptero, nosotros nos quedamos y pudimos salir con el agua a la mitad. Me tocó dormir en un camión de un vecino en las afueras de la calle al día siguiente, luego nos comunicamos con la familia, les dije que estaba bien y gracias a Dios todo fue obra de Dios”, afirmó el héroe.

Luego agrega: “El policía me preguntó si me iba a ir con ellos en el helicóptero, pero les dije que no. Me iba a quedar porque el agua estaba bajando, necesitaba limpiar mi casa para que el lodo no quedara allí y gracias a Dios, todo salió como lo decidimos hacer. Ahora solo queda seguir trabajando para recuperar lo que perdimos”.

Tejeda le da gracias a Dios que lo tiene con vida, de igual forma, todos sus vecinos, pues las pérdidas materiales fueron totales. No pudo ni salvar el carro, pues el agua los sorprendió con fuerza. Ahora piensa en levantarse y volver desde cero.

“Perdimos todas las cosas de nuestra casa, perdí todo… muebles, estufa, comedores, ropa, zapatos, todo fue muy fuerte, gracias a Dios salvamos la vida. Hay que recalcar que muchas personas de la barra del Real España anduvieron con lanchas bimotor, hay que elogiar a esos muchachos porque se jugaron la vida porque andaban con el agua al pecho”.

Muchos le han escrito en redes sociales y su teléfono sigue sonando, pues el gesto heroico lo ha marcado. “La gente ha estado muy atenta conmigo y le agradezco por pensar así de mí; más que todo mis compañeros. Ayudar a mis vecinos fue lo mejor, eso me llena de satisfacción y me deja tranquilo. Pero no me quedo allí, estoy planeando ayudar a toda la gente de los Campos Bananeros donde hay muchos que necesitan de las autoridades. Le hago un llamado al Presidente de la República que esa gente lo necesita, todas las empresas lo arropen y que ayuden”.

Tejeda lloró, dice que si la vida le pone otra prueba igual o parecida, no dudaría en hacer lo que hizo, salvar a sus amigos poniendo su vida de por medio. “Me sentí triste, me dio nostalgia de ver la gente llorando, pidiendo comida y agua cuando pude salir de dónde estaba. Pienso que en algún momento yo estuve mejor que otras personas que estaban peor, eso fue lo que me puso nostálgico, eso pega demasiado”.

Mientras se cortaba el pelo en la barbería, ahora con nuevas vibras, Ángel espera llevar esa valentía con la camisa del Real España. Por unos días dejó de ser futbolista para vestirse de héroe, pero sabe que la vida tiene que continuar.