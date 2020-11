El blog de Kike Lanza: “Parece que Alberth Elis callará bocas y la mía”

Debo iniciar este blog aceptando que he sido uno de los escépticos o de los que ha dudado que Alberth Elis tendrá éxito en Europa. No es una cosa personal, es más un tema basado en la experiencia que vivió con Rayados y en su poca evolución futbolística en la MLS. Claro está que esta es mi opinión o punto de vista y no necesariamente debo tener la razón. Seguro estoy que si lee esta nota probablemente se molestará o le incomode, es normal, a nadie le gusta la crítica, pero la mía es bien intencionada y espero le pueda servir de reflexión.

Hace unos días Elis arrancó de titular con el Boavista ante el Benfica. Un partido soñado para jugarlo y también para poder demostrar de que estás hecho. El exOlimpia tuvo una fantástica participación siendo parte importante de la victoria de los ajedrezados. La noche fue mágica, Alberth anotó un golazo como los grandes.

Ver: Boavista tiene siete casos confirmados de coronavirus

Desmenucemos el gol: Boavista inició una gran jugada por le banda derecha, la pelota fue habilitada para Gomez, este casi ingresando al área del rival se sacó un toque de la chistera y dejó a Elis en el área casi con medio gol. El catracho no se “ahuevo” y se hizo merecedor de tanta calidad por parte de su compañero y respondió con mucha clase y categoría, condujo unos metros y la picó para adentro. ponía el 2-0 sobre las “Águilas” del Benfica, así debutaba como goleador de las “Panteras”. Pero solo ha sido un gran inicio.

Les dejo un escenario del por qué he dudado que Alberth Elis tenga éxito en Europa.

Monterrey fue un fracaso

Su primer paso por el extranjero no fue bueno. Incluso, la crítica en Monterrey fue grosera. Elis llegó a territorio regiomontano cargado y presionado por la expectativa de una directiva que invirtió en él, casi tres millones de dólares.

Elis contó con el apoyo del actual técnico de rayados Antonio Mohamed y lo puso como titular en el equipo principal en muchas ocasiones, sin Elis responder la confianza con goles. Eso provocó la frustración del “Turco” y de la directiva del Monterrey y en un tiempo récord lo estaban reconvirtiendo en dólares y salvar la inversión en moneda. Lo traspasaron a la MLS por un poco más de cuatro millones de dólares. Desde mi punto de vista y el de muchos en México, Alberth Elis fue una operación fracasada en lo futbolístico para el cuadro regiomontano.

La historia en Houston Dynamo

En Houston se convirtió en poco tiempo en ídolo naranja. Su performance provocaba eso, para un jugador estrafalario y simpático ser centro de atención era fácil.

Además: Así fue el gol que le marcó Alberth Elis al Benfica

Pero luego con el desarrollo de torneos y campeonatos, Elis demostró tener goles y fútbol para la MLS. Con los años fue ganando terreno y con grandes actuaciones la confianza de compañeros, dirigencia y cuerpo técnico estaba en la bolsa de su pantalón. Elis, además de ser el activo del club, logró ser la gran imagen de la franquicia naranja, pero a la par de todo ese éxito relativo, ganó casi nada con su equipo.

A los grandes jugadores en el mundo los sustentan sus logros, en este caso, campeonatos, copas, trofeos y títulos, Elis no los tiene. Me ha tocado en muchas de mis coberturas ver jugar a Elis con la Selección, con Dynamo y me parece un jugador bien interesante, con muchas virtudes, pero también con algunas deficiencias. Desde mi punto de vista su evolución futbolística en Houston fue muy poca.

De Panterita a Pantera

Su traspaso al Boavista tuvo sacrificios económicos. Su nuevo equipo pagó menos de un millón de euros por su contrato para cuatro años. Su salario era menor de lo que ganaba en Houston. Todos estos entornos hablan muy bien del catracho, significa hambre de éxito, significa que no se abrazó al confort de la MLS y salió por más, quiere convertirse en un ganador y seguro en su conciencia la tiene bien clara: doble y hasta triple trabajo para superarse a si mismo.

Contra Benfica, Elis mostró mucha categoría para concluir o definir esa jugada en gol. No son virtudes que logró mejorar o acondicionar en 30 días de estar en el equipo, son recursos propios de un jugador que se esfuerza, son decisiones rápidas que marcan para hacer la diferencia. Consideró después de verlo jugar y definir con tanto desparpajo ante uno de los más grandes de Portugal, Alberth ha dejado bien sentado que es lo que pretende y a lo que aspira en la Liga portuguesa.

Elis conoce sus defectos y virtudes como jugador de fútbol, en el fondo sabe que no se está hablando algo que la gente desconoce. Ahora, debemos valorar muchas cosas del exOlimpia, tiene un sacrificio natural y una autoestima que lo puede llegar a ser un jugador poderoso.

Poco que le puede importar a Elis la opinión de un periodista centroamericano, pero repito, ojalá y estas líneas le sirvan de reflexión y motivación. Mis buenas vibras y mejores deseos para que Elis se convierta en un legionario al nivel de Figueroa, Pavon Plummer , Costly, Najar, Lozano, Espinoza, Boniek, Palacios o Yearwood.

Mis dudas siguen, pero en menor escala después de su debut goleador con Boavista.

En Portugal tal como en Honduras los jugadores salen hasta por debajo de la piedras, la competencia es dura y constante por ende, el trabajo debe ser consecuente.

Llegar a Europa tampoco es una prueba de éxito o de que ya lo ganó todo, sino recodemos que el gran Georgie Welcome también jugo en el Mónaco de Francia. Mantenerse en Europa cinco o hasta 10 años para un jugador hondureño, si es catalogado como éxito aunque no logre salir campeón con ninguno de sus equipos con los que escriba su historia. El éxito debe ir más allá y por trabajo no creo que Elis se quede atrás, le deseo dentro de mis dudas, se pase 10 años en ligas Importantes.

Claro está que Elis pasa una situación difícil por su positivo de COVID-19 al obedecer el llamado de la Selección. Esto entorpecerá los planes de este vínculo, Boavista-Elis, los protocolos de cuarentena vendrán a retardar su retorno a Portugal y bueno su regreso al fútbol. Deseamos pueda recuperarse muy bien y que pronto regrese a la acción físicamente fuerte, pero mejor emocionalmente.

Recuerden mucha agua y jabón, mascarilla permanente y gel. Chao

La seguimos en twitter banda querida @kikelanza10