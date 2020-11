Diego Vázquez alaba el nivel de Gonzalo Klusener: “Es un jugador letal en el área”

Diego Vázquez, técnico de Motagua, atendió a los medios de comunicación este día a horas de enfrentar al Vida por la fecha 13 del Torneo Apertura. Dicho juego será a las 4:00 pm en el Nacional y los azules quieren seguir manteniendo la cima del grupo en la zona centro.

El mandamás argentino hizo sus valoraciones sobre el nivel que viene mostrando el Vida con Ramón Maradiaga y también alabó el nivel de Gonzalo Klusener en el presente año.

NIVEL DEL VIDA: “Hay que hacer valer la localía y bueno cada técnico tiene su ideología y su estilo, a nosotros nos toca tratar de hacerle daño al Vida y contrarrestar lo positivo que hacen ellos”.

PARÓN QUE TUVIERON: “Lo de perder el ritmo no creo, sí nos sirvió la semana por lesiones y llamados a la selección, tenemos chicos que también han jugado, los chicos que van a jugar han esperado la oportunidad y ojalá podamos ganar el partido”.

MENSAJE TRAS HURACÁN ETA: “La obligación que tenemos es dar lo mejor de nosotros, todos los chicos que estén el domingo van a querer hacer las cosas bien el domingo, ser solidario con toda la gente que fue afectada, quizás el estilo nuestro no es hacerlo público con la ayuda, ojalá podamos dar una alegría aunque sea efímera”.

AUSENCIAS POR JUGADORES EN LA SELECCIÓN: “Lo ideal es que cuando hay fecha FIFA no haya jornada de liga, sabemos que hay partidos por la premura y lo entendemos en esa parte, que se respeten la fecha FIFA y no se juegue, pero tenemos chicos acá esperando la oportunidad”.

NIVEL DE JUEGO: “Lo de la intensidad es algo que trabajamos y lógicamente que lo físico es importante, esperemos que el equipo no baje la intensidad que a nosotros nos importa mucho, esperemos seguir por ese camino y a partir de ese momento en el juego tomar buenas decisiones”.

NIVEL DE GONZALO KLUSENER: “Gonzalo es un tema que si uno revisa los extranjeros que hemos traído tenemos un porcentaje alto en cuanto a los fichajes. Muy pocos son los que no se adaptaron y no quiere decir que no nos vamos a equivocar, bajamos el margen de error a la hora de traer estos jugadores. Estaba muy seguro al traerlo y en cuanto a su condición por más que me decían que tenía una edad avanzada, es un jugador letal en el área y si se adaptaba iba a rendir, esperemos que siga por mucho tiempo más en Motagua”.