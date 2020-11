En Olimpia quieren dejar fuera a Motagua de Liga Concacaf y quitarle el liderato

Matías Garrido y Alejandro Reyes charlaron este día con los medios en conferencia que organizó Olimpia y que también fue transmitida por Youtube.

Los blancos visitan este fin de semana a Platense y de ganar, junto a un empate o derrota de Motagua, subirán al primer lugar de la zona centro desbancando a las Águilas. En Olimpia la consigna es superar a Motagua en la tabla y cuando toque enfrentarlos por Liga Concacaf, dejarlos fuera del certamen.

“Vamos a enfrentar a un gran rival que se hace fuerte de local (Platense), iremos a buscar los tres puntos que es lo que queremos. La situación del país es dolorosa, estamos apoyando porque hay mucha gente que lo está pasando mal”, inició contando Matías Garrido.

Acerca de esa llave ante Motagua por Liga Concacaf, opinó: “Será un partido lindo de jugar, enfrentar a Motagua por ese torneo será muy bueno. Trataremos de dejarlo fuera y nosotros seguir en el torneo, pero bueno primero tenemos el torneo local, el objetivo ahorita será traer los tres puntos de la cancha de Platense”.

Y agregó: “El primer objetivo era acortar distancias y lo conseguimos, queremos pasar al primer lugar, estamos confiados que podemos lograr esos tres puntos. Queremos ese primer lugar y lo vamos a buscar, tenemos la esperanza de alcanzar ese primer lugar”.

Por su parte Alejandro Reyes se refirió al hecho de jugar el domingo en Puerto Cortés en medio de una alerta roja por el posible ingreso de otro huracán.

“Lo de jugar el partido el domingo pues me di cuenta de la alerta roja, no considero que sea prudente, pero bueno son las autoridades quienes determinar, no sería prudente jugar por lo que está pasando en el país”.

Reyes también se refirió al juego ante Montreal Impact en diciembre, cotejo que será en Orlando, Estados Unidos. “Ese partido lo único que sé es que va a ser lindo, estar en desigualdad o desventaja no lo siento, si se hubiese jugado acá en Honduras no iba a entrar la gente, yo siento que ir a jugar allá en un mejor terreno es ventaja para ambos equipos, nunca he estado en un formato de estos y bueno sabemos que es matar o morir”.

