El mensaje de Suárez a Koeman tras echarlo del Barcelona y revela lo que ha hablado con Messi

El delantero Luis Suárez no olvida su salida del FC Barcelona con la llegada al banquillo de Ronald Koeman. En un diálogo con Marca, el uruguayo repasa sus primeros meses en el Atlético y le manda un recadito al neerlandés por no contar con él: ''Cada uno que saque sus conclusiones''.

Su marcha del Barcelona

''Hubo una planificación táctica o, como lo que quieras llamarlo, de trabajo que se buscaba hacer cambios. Uno tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque conclusiones. Tengo que vivir mi presente en el Atleti, pero a uno le pone mal que, yo que dejé amigos, estén viviendo esa falta de contundencia''.

Un adiós doloroso

''No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria. Me siento orgulloso. Donde no me querían me quieren en otro. Encontré la felicidad y disfruto este momento ahora''.

Sigue en conctacto con Messi

''La verdad que hablamos mucho, pero sinceramente hablamos de nuestra vida. Hace poco fue el cumpleaños de uno de mis hijos, también del suyo. Hablamos de la vida, del virus, de todo, pero muy poco del fútbol, de los goles que fallamos, de sistemas tácticos... Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol''.

Su presente en el Atlético

''Estoy convencido, ilusionado y con muchísimas ganas. Sigo el camino de lo que es el Atleti. Un equipo muy unido, compacto, con muchísima ilusión. Todos estamos preparados y convencidos de que podemos conseguir cosas importantes''.

Ganar la Liga Española como colchonero

''Si quieres ganar la Liga tiene que ser desde el principio, con muchas ganas. Como muestra el Atleti, el Madrid, el Barça no le ha salido las cosas como quieren. Pero sabemos que la estará peleando hasta el final. Si nosotros nos lo creemos y tenemos esa ilusión... ¿por qué no soñar?''.