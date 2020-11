Con un ataque demoledor: El Motagua goleó sin problemas al Vida y ratificó su liderazgo

La cita era perfecta para presenciar un buen espectáculo, el Motagua líder de la zona centro y el Vida en el norte, pero el equipo azul demostró que en casa no perdonan y se impuso con categoría 3-0 y de esa manera afianzar el primer lugar.

El equipo de Diego Vázquez llegó muy diezmado al partido con 12 bajas, unos por lesión, otros por sanción y llamados a la Selección Nacional, pero eso no fue excusa para sellar una categórica victoria.

José Mendoza evitó que el marcado fuera mayor, luego de atajar dos oportunidades claras de gol. Primero a Moreira y luego a Klusener.



Motagua empezó el partido con la misma seriedad y la misma idea de su entrenador Diego Vázquez, quien pese a no estar en el banquillo por acumulación de tarjetas, sus dirigidos siguieron las instrucciones al pie de la letra y las cosas se les dieron de gran manera.



El equipo de Ramón Maradiaga venía siendo el equipo que mejor fútbol presentaba en el torneo local, pero no le alcanzó lo mostrado esta tarde y fue a los 36 minutos que cayó el primero gol de la tarde, luego que Kevin López aprovechó un balón suelto en el área y llegó a cerrar la pinza y poner el 1-0.



El Motagua no se conformó con el primero gol y siguió buscando el marco rival. El Vida no encontraba el camino al marco rival. Luego de haber fallado una oportunidad clara de gol, Roberto Moreira tuvo su revancha y a los 42 minutos, con un zurdazo venció a José Mendoza y puso el 2-0.

Gonzalo Klusener sigue con su racha goleadora y hoy anotó el tercer gol en el triunfo ante el Vida.



MOTAGUA SE FUE AL DESCANSO SIN NINGÚN PROBLEMA



En la segunda parte se esperaba que Ramón Maradiaga replanteara el juego y su equipo mostrara una mejor cara. Hizo algunas variantes, pero poco o nada se pudo hacer. Luis Palma no apareció, Alexander Aguilar la intentó, pero sin tener claridad.



El Motagua siguió yendo al frente y el olfato del goleador azul no pudo falta. A los siete minutos de la segunda parte, Gonzalo Klusener llegó a cerrar de pierna derecha un centro de Walter Martínez y poner el 3-0 de la tarde.



Los rojos se salvaron de recibir más goles. A los 60 minutos, José Mendoza se convirtió en figura, luego de atajar dos jugadas claras de gol. Primero a Roberto Moreira y Luego otra a Gonzalo Klusener.